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Xã hội

Nghệ An:

Rác ngập phố sau trận mưa lịch sử ở Vinh

Thu Hiền

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 19/9, nhiều tuyến đường ở Vinh (Nghệ An) ngổn ngang rác, bùn đất. Công nhân môi trường căng mình thu gom, làm sạch đường phố.

Video: Hào Thành cổ Vinh ngập rác sau trận mưa lịch sử.
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Sau trận mưa to đến rất to ngày 19/9, nhiều khu vực nội đô Vinh (cũ), Nghệ An ngập sâu. Khi nước rút, rác thải﻿ từ nhiều nơi bị cuốn theo dòng nước, dồn lại trên đường phố, khu dân cư, và các tuyến kênh.
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Ghi nhận ngày 20/9, tại tuyến kênh hào Thành cổ Vinh﻿ (phường Thành Vinh), mặt nước đục ngầu, rác thải nổi dày đặc. Túi nilon, chai nhựa, thùng xốp, cành cây... mắc vào cây cỏ, tập trung thành từng mảng lớn ven mép hào và các điểm tiếp giáp hệ thống thoát nước.
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Trên mặt kênh xuất hiện nhiều vệt váng loang. Không gian cảnh quan quanh Thành cổ Vinh trở nên nhếch nhác sau trận mưa lớn. Anh Hùng, một người dân sống gần Thành cổ Vinh cho biết: “Hào thành này ô nhiễm quanh năm. Mỗi khi mưa lớn, nước từ nhiều hướng dồn về, rác cũng theo dòng nước trôi xuống. Nước rút để lại từng mảng rác, nhìn rất nhếch nhác”.
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Tại đường Vĩnh Giang, tuyến đường ven đê sông Lam, rác ngổn ngang ra giữa lòng đường.
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Tại khu vực chợ đầu mối Vinh (phường Trường Vinh), nhiều loại rác thải sau buôn bán bị nước mưa cuốn trôi, tập trung tại các điểm thấp và ven đường. Bao tải, túi nilon, thùng xốp, rau củ hư hỏng... lẫn trong bùn đất khiến việc thu gom, vệ sinh sau ngập gặp nhiều khó khăn.
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Nhiều tuyến phố trong nội đô như Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong... cũng xuất hiện lượng rác lớn.
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Rác dồn tại nhiều điểm khiến công nhân môi trường﻿ khẩn trương thu gom. Các nhóm công nhân dùng chổi, xẻng và xe chuyên dụng dọn rác, bùn đất, trả lại mặt đường sau ngập.
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“Sau khi nước rút, rác dồn thành từng đống, từ túi nilon, chai nhựa đến cành cây, bùn đất. Chúng tôi phải tranh thủ thu gom liên tục để đường phố sạch, thông thoáng”, chị Hoàng Thị Oanh, một công nhân môi trường, chia sẻ.
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Đến chiều 20/9, lực lượng chức năng và công nhân môi trường tiếp tục thu gom rác tại các tuyến đường và khu vực công cộng.
Thu Hiền
#Hào Thành cổ Vinh #ngập rác #mưa lớn #ô nhiễm #môi trường #cảnh quan

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