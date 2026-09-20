Nghệ An: Rác ngập phố sau trận mưa lịch sử ở Vinh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 19/9, nhiều tuyến đường ở Vinh (Nghệ An) ngổn ngang rác, bùn đất. Công nhân môi trường căng mình thu gom, làm sạch đường phố.