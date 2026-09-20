Rác ngập phố sau trận mưa lịch sử ở Vinh

TPO - Sau trận mưa lớn ngày 19/9, nhiều tuyến đường ở Vinh (Nghệ An) ngổn ngang rác, bùn đất. Công nhân môi trường căng mình thu gom, làm sạch đường phố.
Trên mặt kênh xuất hiện nhiều vệt váng loang. Không gian cảnh quan quanh Thành cổ Vinh trở nên nhếch nhác sau trận mưa lớn. Anh Hùng, một người dân sống gần Thành cổ Vinh cho biết: “Hào thành này ô nhiễm quanh năm. Mỗi khi mưa lớn, nước từ nhiều hướng dồn về, rác cũng theo dòng nước trôi xuống. Nước rút để lại từng mảng rác, nhìn rất nhếch nhác”.