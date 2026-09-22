12 dự án giao thông giải ngân dưới 5%, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để vướng mắc

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các chủ đầu tư, bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, kiên quyết không lùi, kéo dài hoặc điều chỉnh tiến độ các dự án nếu không có lý do khách quan, chính đáng.

Chiều 22/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT).

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án trọng điểm GTVT trên 255.000 tỷ đồng. Thời gian qua, Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc Bộ Xây dựng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 31/8, các dự án công trình trọng điểm ngành GTVT đã giải ngân 95.440 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 38%), thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc (đến hết ngày 31/8 đạt gần 50%).

Đặc biệt, có 12 dự án tỷ lệ giải ngân dưới 5%, với tổng vốn khoảng trên 93 nghìn tỷ đồng; 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Thủ tướng phân tích nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, với tổng số vốn rất lớn, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm GTVT sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng.

Hiện nay, một số dự án yêu cầu tiến độ là rất cấp thiết, nhất là các công trình cần phải hoàn thành trong năm 2026, phải khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành, làm cơ sở đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công.

Xử lý nhanh, triệt để các vướng mắc phát sinh

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp.

Theo đó, với các dự án chuẩn bị đầu tư như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua, hoàn thành trong tháng 10/2026; phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.

Liên quan đến 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài), Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo yêu cầu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc theo quy định.

Với dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương chủ động phối hợp để rà soát, nghiên cứu, xử lý nhanh, triệt để các vướng mắc phát sinh.