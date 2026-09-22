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Mưa như trút nước, nhiều tuyến đường khu Đông TPHCM ngập sâu

Nguyễn Tiến

TPO - Mưa lớn chiều ngày 22/9 khiến nhiều tuyến đường khu Đông TPHCM ngập sâu. Xe chết máy, người dân phải dắt xe, lội nước để về nhà.

Clip: TP Thủ Đức cũ ngập sau mưa lớn, nhiều xe chết máy

Mưa lớn chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường khu Đông tại TPHCM ngập nặng, phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 17 giờ, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TPHCM khiến tầm nhìn bị hạn chế gây khó khăn cho người tham gia lưu thông. Các tuyến đường Vận Hành Suối Nhum, Nguyễn Tri Phương, Bà Giang (phường Dĩ An), nước ngập hơn nửa bánh xe.

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Phương tiện di chuyển khó khăn tại điểm ngập trên đường số 2, TP Thủ Đức cũ.
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Mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế khiến nhiều người đi xe máy dừng trú mưa dưới gầm các cầu vượt.
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Phương tiện di chuyển khó khăn tại điểm ngập trên đường số 2, TP. Thủ Đức cũ.
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Nhiều xe máy chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập, người dân phải xuống xe dắt bộ.
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Trong khi đó, tại những đoạn đường trũng, thấp hoặc có độ dốc, nước mưa thoát không kịp khiến mặt đường nhanh chóng biến thành những điểm ngập sâu.
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Mưa lớn xảy ra đúng thời điểm tan học, tan tầm khiến việc đi lại càng khó khăn. Nhiều phụ huynh phải chật vật đưa đón con qua các khu vực ngập nước.
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Nhiều người đi xe máy phải chạy sát mép đường, thậm chí leo lên vỉa hè để tránh những đoạn ngập sâu.
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Một số phương tiện chết máy giữa dòng nước, người dân phải xuống xe, dắt bộ qua khu vực ngập.
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Tại một số tuyến đường khác như Quốc Hương, Xuân Thủy (phường An Khánh), nước cũng dâng cao, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 16h20, hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các khu vực phía Nam, Tây Nam, Bắc, Tây Bắc, Đông và Đông Bắc TPHCM.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó có khả năng lan sang những khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm.

Theo số liệu quan trắc, từ 13h ngày 21/9 đến 13h ngày 22/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa diện rộng. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn, như Nhà Bè 131,6mm, Cát Lái 112,6mm, Cần Giờ 109,8mm, Tam Thôn Hiệp 107,8mm, Bình Chánh 70mm, Long Điền 62,6mm, Bến Cát 41,4mm và Thủ Đức 40mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn trong vài ngày tới. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong thời gian xảy ra mưa dông.

Nguyễn Tiến
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