Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ lần đầu gặp Tổng thống lâm thời Venezuela kể từ chiến dịch đột kích

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vào cuối ngày 22/9 (theo giờ Mỹ), bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người kể từ khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc đột kích hồi tháng 1.

venezuela.jpg
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: AP)

Phái đoàn Venezuela tới Mỹ dịp này còn có Phó tổng thống phụ trách kinh tế, Bộ trưởng Dầu mỏ và các quan chức của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA.

Cuộc gặp riêng dự kiến diễn ra lúc 19h40 giờ địa phương, bên lề một buổi tiếp tân do Tổng thống Mỹ Trump tổ chức trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của bà Rodriguez kể từ khi nhậm chức quyền tổng thống. Dự kiến bà sẽ phát biểu trước Đại hội đồng vào chiều 28/9.

Ông Trump đã xây dựng mối quan hệ làm việc với bà Rodriguez - người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Maduro. Washington được cho là đã gạt phe đối lập của bà Maria Corina Machado sang một bên, từ bỏ yêu cầu về bầu cử để đổi lấy các thỏa thuận dầu mỏ và đầu tư với chính phủ lâm thời.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng vào sáng 22/9, ông Trump chỉ trích ông Maduro là “độc tài”, nói rằng hàng trăm tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ khi ông bị bắt. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn chiến dịch đột kích để khẳng định Mỹ sẽ sử dụng “sức mạnh quân sự vô song” của mình để bảo vệ lợi ích tại Tây bán cầu.

“Chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng”, Tổng thống Trump nói, đồng thời gọi thỏa thuận dầu mỏ mà chính quyền Mỹ ký với Caracas tháng trước là “có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng được thực hiện”.

Ông Trump từng nói ông muốn 100 tỷ USD vốn đầu tư đổ vào ngành dầu mỏ Venezuela.

Theo các nguồn tin, bà Rodriguez đến New York từ hôm 21/9 cùng phái đoàn, và đã có các cuộc đàm phán với quan chức Mỹ, các tổ chức cho vay đa phương, các doanh nghiệp về năng lượng và khai khoáng.

Người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đang nỗ lực để được thông qua khoản vay 2,5 tỷ USD cho Venezuela, nhưng vấp phải phản đối từ một số thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng.

Bình Giang
Theo Reuters
#Venezuela #Liên Hợp Quốc #Tổng thống Trump #Dầu mỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe