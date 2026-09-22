Iran phát tín hiệu mới về eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc

TPO - Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ chỉ huy trung tâm quân sự Iran cho biết họ được thông báo rằng Mỹ đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của các quốc gia trong khu vực, đồng thời cảnh báo điều này sẽ khiến Tehran đáp trả “không giới hạn và không cân nhắc”.

Quan chức Iran nói với Reuters, rằng các nội dung cụ thể của thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng thù địch với Washington có thể được thảo luận tại New York thông qua các bên trung gian, sau khi đề xuất của Tehran được chuyển tới Mỹ hôm 16/9.

“Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại con đường ngoại giao”, vị quan chức nói, đồng thời cho biết Tehran sẽ hoan nghênh việc nối lại ngoại giao nếu Washington thực hiện những bước đi cụ thể.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9 (theo giờ Mỹ), trong bối cảnh thế giới, cũng như nhiệm kỳ tổng thống của ông, đang trải qua giai đoạn đầy biến động.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm ngoái, ông Trump tuyên bố Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" năng lực hạt nhân của Iran, sau khi ông ra lệnh oanh tạc 3 cơ sở trọng yếu vào tháng 6/2025.

Ông trở lại Đại hội đồng khi cuộc chiến mới tại Iran đã kéo dài gần 7 tháng.

Cuộc chiến ngày càng trở nên phức tạp, mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã sát hại phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của Iran cùng lực lượng không quân và hải quân nước này. Lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã khiến nền kinh tế Tehran rơi vào cảnh khó khăn.

Hoạt động vận chuyển dầu từ các quốc gia vùng Vịnh qua eo biển Hormuz đã được cải thiện trong những tuần gần đây nhờ sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, nhưng lưu lượng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột. Giá dầu thô Brent vẫn dao động quanh mức 100 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, việc lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tấn công Ả-rập Xê-út và chiếm giữ các vị trí trọng yếu ở eo biển Bab al-Mandab đang gây rủi ro cho các tàu chở dầu sử dụng tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Ngày 21/9, ông Majed al-Ansari - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết nước này cùng các bên trung gian khác đang nỗ lực vượt qua "tình trạng thiếu lòng tin trầm trọng" giữa Mỹ và Iran, để đưa các bên trở lại bàn đàm phán.