Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran phát tín hiệu mới về eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Bình Giang

TPO - Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

hormuz.jpg
Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ chỉ huy trung tâm quân sự Iran cho biết họ được thông báo rằng Mỹ đang chuẩn bị nối lại chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của các quốc gia trong khu vực, đồng thời cảnh báo điều này sẽ khiến Tehran đáp trả “không giới hạn và không cân nhắc”.

Quan chức Iran nói với Reuters, rằng các nội dung cụ thể của thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng thù địch với Washington có thể được thảo luận tại New York thông qua các bên trung gian, sau khi đề xuất của Tehran được chuyển tới Mỹ hôm 16/9.

“Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại con đường ngoại giao”, vị quan chức nói, đồng thời cho biết Tehran sẽ hoan nghênh việc nối lại ngoại giao nếu Washington thực hiện những bước đi cụ thể.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22/9 (theo giờ Mỹ), trong bối cảnh thế giới, cũng như nhiệm kỳ tổng thống của ông, đang trải qua giai đoạn đầy biến động.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm ngoái, ông Trump tuyên bố Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" năng lực hạt nhân của Iran, sau khi ông ra lệnh oanh tạc 3 cơ sở trọng yếu vào tháng 6/2025.

Ông trở lại Đại hội đồng khi cuộc chiến mới tại Iran đã kéo dài gần 7 tháng.

Cuộc chiến ngày càng trở nên phức tạp, mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã sát hại phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của Iran cùng lực lượng không quân và hải quân nước này. Lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đã khiến nền kinh tế Tehran rơi vào cảnh khó khăn.

Hoạt động vận chuyển dầu từ các quốc gia vùng Vịnh qua eo biển Hormuz đã được cải thiện trong những tuần gần đây nhờ sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, nhưng lưu lượng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột. Giá dầu thô Brent vẫn dao động quanh mức 100 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, việc lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tấn công Ả-rập Xê-út và chiếm giữ các vị trí trọng yếu ở eo biển Bab al-Mandab đang gây rủi ro cho các tàu chở dầu sử dụng tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Ngày 21/9, ông Majed al-Ansari - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết nước này cùng các bên trung gian khác đang nỗ lực vượt qua "tình trạng thiếu lòng tin trầm trọng" giữa Mỹ và Iran, để đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Bình Giang
#Eo biển Hormuz #Iran #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe