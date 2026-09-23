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Pháp luật

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Giết hàng xóm cướp vàng, rồi dựng hiện trường giả

Cảnh Kỳ

TPO - Trần Văn Ngân bóp cổ bà Đ. đến bất tỉnh rồi lấy dây chuyền, vòng vàng, sau đó đặt nạn nhân lên giường như tư thế nằm ngủ.

Ngày 23/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt giữ Trần Văn Ngân (SN 1965, trú xã Phú Phụng, Vĩnh Long) là nghi phạm trong vụ giết người, cướp xảy ra tại xã Phú Phụng.

Trước đó, chiều tối 18/9, ông V.M.H (SN 1943, trú xã Phú Phụng) đi bán vé số về đến nhà thì phát hiện em gái ruột là V.T.K.Đ (SN 1956) đã tử vong trong phòng ngủ, một số nữ trang trên người bà Đ bị mất, nên trình báo công an.

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Công an làm việc với đối tượng Trần Văn Ngân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Phụng điều tra và xác định nghi phạm là Trần Văn Ngân - hàng xóm thường lui tới giúp bà Đ phun thuốc cho vườn cây.

Khi được mời làm việc, ban đầu Ngân quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Ngân đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Ngân, khoảng 4h ngày 18/9, đối tượng đến nhà bà Đ. để hỏi mượn 2 chỉ vàng, nhưng bà Đ. từ chối.

Sau đó Ngân ra vườn sau nhà bà Đ ngồi đợi. Khoảng hơn 7h30 cùng ngày, khi thấy ông H rời khỏi nhà đi bán vé số, Ngân quay lại nhà bóp cổ bà Đ. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Đối tượng tháo lấy sợi dây chuyền vàng 18K, sau đó đặt bà Đ. lên giường như tư thế nằm ngủ.

Ngân tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 24K của bà Đ. rồi rời khỏi hiện trường.

Sáng 19/9, Ngân đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng được hơn 180 triệu đồng.

Cảnh Kỳ
#giết người #cướp vàng #Vĩnh Long #Trần Văn Ngân #bóp cổ

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