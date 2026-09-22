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Pháp luật

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Hà Nội: Tạm giữ đối tượng gây sự, đập vỡ gương chiếu hậu ô tô

Thanh Hà

TPO - Sau khi tài xế xe tải phanh nhường đường cho một nam giới sang đường, người này có lời nói gây sự rồi đập vỡ 2 gương chiếu hậu xe tải. Chỉ sau vài giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định và tạm giữ người này.

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N.Đ.C tại cơ quan Công an.

Khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số 155 đường Xuân Đỉnh, anh T.M.Q điều khiển xe tải BKS 30M-135.XX lưu thông trên đường thì gặp một nam giới sang đường.

Sau khi tài xế phanh xe, đối tượng có lời nói gây sự, rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của xe tải trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận video ghi lại vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Xuân Đỉnh khẩn trương rà soát camera, xác minh, truy tìm người liên quan.

Đến 0h10 ngày 22/9, lực lượng chức năng xác định, bắt giữ N.Đ.C (SN 1991), được xác định là người có hành vi đập vỡ 2 gương chiếu hậu của xe tải.

Công an phường Xuân Đỉnh đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ N.Đ.C để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Vụ đập vỡ gương ô tô #Xử lý vi phạm giao thông #Công an phường Xuân Đỉnh #Truy bắt tội phạm #An ninh trật tự

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