Hà Nội: Nguyên nhân vụ xe buýt đấu đầu xe chở rác khiến tài xế gãy chân

TPO - Liên quan đến vụ xe buýt đấu đầu xe chở rác trên đường làm 1 người gãy chân, bước đầu cơ quan chức năng xác định do tài xế xe buýt không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tối 22/9, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe chở rác tại khu vực đường 35, khu vực Hoa Sơn, xã Trung Giã, Hà Nội. Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 1 người bị gãy chân.

Theo thông tin, vào thời điểm trên, anh B.H.T (SN 1978, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) điều khiển xe ô tô chở rác biển kiểm soát 99B-308.XX, lưu thông từ khu xử lý chất thải rẽ trái vào đường 35.

Khi đến khu vực ngã ba, xe anh T. xảy ra va chạm với xe buýt biển kiểm soát 29LD-039.XX do anh H.V.M (SN 1989, trú tại Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 2.

Hậu quả, anh T. bị gãy chân, hai phương tiện bị hư hỏng.

Clip ghi lại sự việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an xã Trung Giã, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác minh, thu thập các tài liệu liên quan.

Kết quả kiểm tra ban đầu, anh M. không vi phạm nồng độ cồn, không phát hiện chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do anh M. điều khiển xe không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.