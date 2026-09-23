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Sức khỏe

Cuộc vượt cạn đặc biệt của sản phụ nặng 130kg mắc tiền sản giật nguy hiểm

Hà Minh

TPO - Một thai kỳ được đánh giá nguy cơ rất cao khi sản phụ nặng 130kg, mang thai 37 tuần 2 ngày và mắc tiền sản giật nặng. Trong phòng mổ, từng phút đều đòi hỏi sự tính toán chính xác của ekip sản khoa và gây mê hồi sức.

Đây là lần mang thai thứ ba của sản phụ. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp sản khoa nguy cơ cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, đồng thời xuất hiện tiền sản giật nặng và huyết áp cao.

Tiền sản giật có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng đối với cả mẹ và thai nhi, đặc biệt khi tình trạng tăng huyết áp diễn biến nặng. Vì vậy, sản phụ cần được theo dõi sát và xử trí kịp thời nhằm hạn chế các nguy cơ trong quá trình mang thai và sinh nở.

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Ca mổ đặc biệt khi thai phụ có nhiều nguy cơ cao.

Ca mổ nhiều thách thức

Ca phẫu thuật do ThS. BSCKII Trần Ngọc Đính, Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, trực tiếp thực hiện, phối hợp với ekip Gây mê hồi sức do PGS.TS. Nguyễn Đức Lam, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, phụ trách.

Theo các bác sĩ, với sản phụ có cân nặng 130kg, việc đảm bảo vô cảm an toàn ngay từ đầu là một trong những thách thức lớn. Lớp mô mỡ dày khiến thao tác gây tê trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, tiền sản giật nặng đòi hỏi việc kiểm soát huyết áp và các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình phẫu thuật phải được tính toán, theo dõi chặt chẽ.

Sau khi gây tê tủy sống, ekip tiếp tục thực hiện gây mê nội khí quản nhằm kiểm soát tốt đường thở và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc phẫu thuật.

Trong phòng mổ, các bác sĩ đồng thời phải lưu ý nhiều nguy cơ đặc thù ở sản phụ béo phì. Thành bụng dày có thể gây khó khăn cho phẫu thuật; bên cạnh đó, nguy cơ chảy máu, huyết khối và các biến chứng hậu phẫu cũng cao hơn.

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Các bác sĩ mổ lấy thai.

Với sự phối hợp của các chuyên khoa, ca mổ diễn ra thuận lợi.

Tiếng khóc đầu đời của bé trai nặng 2.550g vang lên trong phòng mổ, mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình và ekip y tế sau những giờ phút căng thẳng.

Ngay sau khi chào đời, em bé được các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Béo phì trong thai kỳ không nên xem nhẹ

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng hậu phẫu, thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.

Khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác, đặc biệt là tiền sử mổ lấy thai hoặc thai nhi lớn, nguy cơ xảy ra các biến chứng sản khoa có thể đáng lưu ý hơn.

Do đó, thai phụ có tình trạng béo phì hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong thai kỳ cần được thăm khám, theo dõi định kỳ và đánh giá nguy cơ đầy đủ. Khi có yếu tố nguy cơ cao, việc theo dõi và sinh con tại cơ sở y tế có khả năng xử trí sản khoa chuyên sâu là cần thiết.

Từ ca sinh này, các bác sĩ cũng khuyến cáo thai phụ không nên chủ quan trước tình trạng tăng huyết áp trong thai kỳ. Việc phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Với hệ thống kỹ thuật chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết luôn sẵn sàng tiếp nhận, theo dõi và xử trí các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, đồng hành cùng sản phụ trong hành trình vượt cạn, hướng tới một cuộc sinh an toàn cho cả mẹ và em bé.

Hà Minh
#Tiền sản giật #Béo phì thai kỳ #Sinh mổ nguy cơ cao #Huyết áp cao #Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

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