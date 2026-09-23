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Mưa ở miền Trung, Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo ngay từ đêm nay (23/9), vùng mưa lớn mở rộng ra khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, đồng thời tiếp tục bao trùm khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ với cường độ rất lớn và kéo dài.

Đêm qua và sáng sớm nay (23/9), vùng tâm mưa tập trung tại khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), và Lâm Đồng với lượng mưa từ 19h ngày 22/9 đến 3h ngày 23/9 có nơi trên 90mm như tại trạm Quy Nhơn (Gia Lai) 95mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 121.4mm, Phan Thiết (Lâm Đồng) 93mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, diễn biến mưa ở miền Trung, Nam Bộ vẫn diễn biến phức tạp trong những ngày tới với cường độ mưa gia tăng, vùng mưa lớn mở rộng.

Cụ thể, từ sáng sớm 23/9 đến đêm 23/9, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ xuất hiện mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

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Hôm nay (23/9), mưa lớn đỉnh điểm ở nhiều tỉnh/thành phố miền Trung, Nam Bộ.

Đêm 23/9, mưa mở rộng ra Hà Tĩnh và Quảng Trị với cường độ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa.

Từ ngày 24/9 đến đêm 24/9, tâm mưa có sự dịch chuyển lên phía Bắc với vùng mưa lớn nhất tập trung tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Lượng mưa trong ngày và đêm 24/9 ở khu vực này từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cũng trong ngày 24/9, mưa còn tiếp tục ở Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Nhận định xa hơn, ngày 25/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ trong ngày 25/9 mưa giảm về cường độ, chỉ còn xuất hiện mưa rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ một số nơi có mưa to trên 70mm.

Nguyễn Hoài
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