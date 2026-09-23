Jennifer Phạm: Đi xa để chạm gần hơn vào hạnh phúc

TPO - Xuất hiện với vai trò là nhân vật truyền cảm hứng của mùa 1 cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”, hoa hậu Jennifer Phạm mang đến một góc nhìn sâu sắc: Đi xa không phải để sưu tầm những điểm đến rực rỡ, mà là để tìm lại khoảng lặng nội tâm, nuôi dưỡng những chuyển động âm thầm và chạm đến phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình.

Jennifer Phạm, nhân vật truyền cảm hứng của “Check-in Hạnh phúc”

Nhắc đến Jennifer Phạm, công chúng thường nhớ đến hình ảnh một người đẹp luôn chỉn chu, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng ở bất cứ sự kiện nào xuất hiện. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu và nhịp sống đô thị tấp nập, cô lại chọn cho mình một lối rẽ rất riêng qua những cung đường trải dài từ cao nguyên đá Ladakh cho đến hành trình tâm linh đầy thành kính tại Kailash.

Trở thành nhân vật truyền cảm hứng đồng hành cùng mùa 1 của cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”, Jennifer Phạm không kể về những chuyến đi bằng sự hào nhoáng của check-in, mà chọn cách chạm đến trái tim người đọc bằng sự chiêm nghiệm, tinh tế và từng trải của một người phụ nữ đã biết cách dung hòa giữa gia đình, công việc và khát vọng tự do khám phá.

Với cô, một hành trình ý nghĩa chưa bao giờ được quy đổi thành con số dặm bay hay số lượng địa danh đã đặt chân tới. Trong chuyến đi Ladakh đầy khắc nghiệt với địa hình hiểm trở và không khí loãng, Jennifer đã cô đọng toàn bộ trải nghiệm ấy qua ba từ khóa giản dị mà đắt giá: "Đi - Nhìn - Cảm nhận".

Jennifer Phạm được lựa chọn là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của Cuộc thi. Ảnh: NVCC

Đó là khi cô chấp nhận sống chậm lại, gác lại mọi bận rộn thường nhật để thực sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc: Một buổi sáng yên bình giữa thung lũng lạnh giá, một nhịp thở sâu giữa núi non hùng vĩ, hay một cái nhìn lặng lẽ vào chính khoảng không bên trong mình.

Những trải nghiệm ấy không chỉ đơn thuần là du lịch, mà là những thước phim chậm về sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, để rồi từ đó, cô đọng lại thành một châm ngôn sống đầy cảm xúc: "Có những nơi mình đi qua để check-in. Nhưng cũng có những nơi mình đi qua để nhớ". Sức nặng của mỗi chuyến đi, hóa ra, nằm ở dư âm ngọt ngào và những vết hằn đẹp đẽ mà nó để lại trong ký ức.

“Từ đây có một Tôi khác”

Câu chuyện của Jennifer Phạm chính là sự hiện thân rõ nét nhất cho tinh thần cốt lõi mà chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” của cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang tìm kiếm. Sự thay đổi trong cuộc đời một con người đôi khi không cần phải bắt đầu từ những biến cố chấn động hay thành tựu vang dội. Nó có thể khởi nguồn từ một buổi chiều đứng lặng giữa đất trời Ladakh, một lần đối mặt với giới hạn bản thân giữa vùng núi cao, hoặc đơn giản là khoảng không gian đủ tĩnh lặng để ta chịu ngồi lại, đối thoại thành thật với chính mình.

Jennifer Phạm trong chuyến đi Ladakh, vùng đất nằm ở phía Bắc Ấn Độ. Ảnh: NVCC

Bên ngoài, nhịp sống có thể vẫn quay, cảnh vật có thể vẫn thế, nhưng khi lăng kính nội tâm đã dịch chuyển qua mỗi chuyến đi, thế giới quan bên trong cũng tự khắc mang một màu sắc mới dịu dàng và thấu cảm hơn. Đó là khoảnh khắc ta biết trân trọng từng bữa cơm gia đình ấm áp, thấu hiểu những góc khuất chưa từng kể của bản thân, hay mỉm cười nhẹ tênh trước những vấp ngã tưởng chừng khó vượt qua.

Những chuyển biến riêng tư, không ồn ào ấy chính là thứ dung dịch kỳ diệu định hình nên một phiên bản sâu sắc, kiên cường và biết ơn hơn của mỗi người. Sau vạn dặm vươn ra thế giới, điều tuyệt vời nhất mà Jennifer Phạm cũng như bất kỳ ai có được sau hành trình dài chính là tấm vé đưa ta trở về gần hơn với những gì thân thuộc nhất: Gần với tổ ấm, gần với những người yêu thương, và gần nhất với chính tâm hồn mình.