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Sức khỏe nhạc sĩ Phạm Tuyên

Ngọc Ánh

TPO - Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xuất viện nhưng chương trình kỷ niệm 70 năm ca khúc "Chiếc đèn ông sao" ra đời vẫn phải tạm hoãn do gia đình neo người, gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

Cách đây vài ngày, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu do vấn đề về huyết áp. Do căn bệnh tắc nghẽn mạch phổi, nhạc sĩ phải kiểm tra, chụp chiếu kỹ lưỡng tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư.

Chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho PV Tiền Phong biết tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ đã ổn định. Ông được tiêm vắc xin cúm mùa và bạch hầu trước khi xuất viện vào ngày 22/9.

Dù nhạc sĩ xuất viện, chương trình kỷ niệm 70 năm ca khúc Chiếc đèn ông sao ra đời vẫn phải tạm hoãn do gia đình neo người, gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

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Gia đình chia sẻ hình ảnh nhạc sĩ Phạm Tuyên chụp cùng bác sĩ trước khi xuất viện. Ảnh: GĐCC.

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn mê đọc sách, báo in, xem chương trình truyền hình. Dù đi lại khó khăn, cần người dìu, mỗi ngày ông vẫn tranh thủ chút thời gian ra phòng khách ăn cơm tối và xem ti vi. Căn hộ tập thể ở phố Vạn Bảo (Hà Nội) của nhạc sĩ Phạm Tuyên đầy ắp sách, báo.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dẫn đến việc trò chuyện cũng bị cản trở. Năm 2024, ông bị ngã trong phòng riêng, phải điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930. Thuở nhỏ, ông theo cha - Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong - vào Huế. Ở đây, tâm hồn ấu thơ của Phạm Tuyên chìm đắm trong âm thanh nhã nhạc cung đình và học nhạc lý phương Tây ở trường Quốc học.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng công tác tại Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, làm Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam rồi Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 1983 đến 1994, ông công tác tại Ủy ban Phát thanh Truyền hình, Bộ Văn hóa - Thông tin.

Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có 200 bài hát dành cho thiếu nhi. Ông được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Người có nhiều bài hát thiếu nhi được phổ biến nhất.

Ngọc Ánh
#Phạm Tuyên #sức khỏe #nhạc sĩ #Chiếc đèn ông sao

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