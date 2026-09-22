Công bố loạt ca khúc chưa từng biết của nhạc sĩ Huy Du

TPO - Nhạc sĩ Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du - cho biết gia đình đang lưu giữ bản thảo do cố nhạc sĩ sáng tác trong những năm cuối đời. Trong số này, nhiều tác phẩm chưa được công chúng biết tới. Đại diện gia đình cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu thêm tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du.

Nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Huy Du (1926-2026), Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng gia đình nhạc sĩ thực hiện chương trình nghệ thuật 100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi.

Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h ngày 11 và 12/12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nằm trên giường bệnh vẫn sáng tác đều đặn

Không chỉ là dịp nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một trong số nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, chương trình hướng tới câu chuyện rộng hơn về sức sống của di sản.

Nhạc sĩ Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du - chia sẻ về di sản chưa được công bố của ông. Ảnh: BTC.

Nhạc sĩ Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du - cho biết trong những ngày cuối đời, cha ông vẫn sáng tác. Ngay khi nằm trên giường bệnh, nhạc sĩ Huy Du vẫn có nhiều sáng tác về những đề tài gần gũi với cuộc sống.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Huy Du cho biết đang lưu giữ nhiều tác phẩm trong di sản của ông. "Trong những giai đoạn tiếp, gia đình mong muốn tiếp tục công bố, giới thiệu thêm những tác phẩm có thể lâu nay khán giả chưa được nghe", đại diện gia đình cho biết.

Trong thời lượng của chương trình nghệ thuật 100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi, gia đình và ban tổ chức chỉ có thể lựa chọn một số tác phẩm mang tính đại diện cho những giai đoạn sáng tác khác nhau của nhạc sĩ Huy Du.

Nhạc sĩ Huy Phương cho biết việc nghiên cứu và giới thiệu di sản của nhạc sĩ Huy Du không dừng lại ở hai đêm diễn này.

"Tôi đang giữ những bản thảo gốc của ông. Riêng ca khúc có khoảng 200 bài. Trong đó còn nhiều tác phẩm mà ngay cả chúng tôi cũng chưa có điều kiện tìm hiểu thật kỹ. Tôi rất mong trong thời gian tới, gia đình có điều kiện tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu thêm các tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du”, ông nói.

Di sản tinh thần đồ sộ

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho rằng Huy Du là một trong số ít nhạc sĩ thế hệ của ông đạt được tiêu chuẩn trở thành composer (nhà soạn nhạc).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh Huy Du không chỉ viết ca khúc mà còn sáng tác khí nhạc, nhạc cho violin, dàn nhạc và nhiều tác phẩm nhạc phim.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho rằng di sản của nhạc sĩ Huy Du không chỉ gồm những tác phẩm, mà còn là cả một di sản tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, lắng nghe, thưởng thức và biểu diễn.

Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - chia sẻ về di sản của nhạc sĩ Huy Du. Ảnh: BTC.

“Chương trình không chỉ vinh danh nhạc sĩ, mà còn là dịp để các thế hệ nghệ sĩ bày tỏ sự mến mộ và lòng biết ơn đối với những đóng góp của ông”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nói.

Trong khoảng 90 phút của chương trình 100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi, hành trình sáng tác của Huy Du được đặt trong mối liên hệ với những chuyển động của đất nước, từ ký ức quê hương Kinh Bắc, những năm tháng chiến tranh, Trường Sơn đến cuộc sống hòa bình và những suy tư về con người, tình yêu.

Những tác phẩm quen thuộc của ông sẽ được đặt trong không gian mới với dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ cùng các yếu tố Pop, Rock và cách phối khí mới.

Tuy nhiên, dù đổi mới cách thể hiện nhưng ban tổ chức cam kết không làm thay đổi căn cốt tác phẩm, để những giá trị đã được thời gian khẳng định của Huy Du có thể tiếp tục được công chúng hôm nay đón nhận.