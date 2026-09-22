Ám ảnh điệu múa của truyền nhân Dương Lệ Bình

TPO - Phổ Nhất Phàm - học trò của “chim công làng múa” Dương Lệ Bình - gây ấn tượng mạnh với màn độc vũ dưới ánh trăng ở Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026, với chủ đề Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng, diễn ra tối 21/9 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam phối hợp tổ chức.

Theo ban tổ chức, thông qua nghệ thuật và giao lưu văn hóa, chương trình hướng tới tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước. Tết Trung thu được lựa chọn làm chủ đề bởi đây là dịp gắn với những giá trị về đoàn viên, tình thân và sự sum họp trong văn hóa hai nước.

Nhiều tiết mục đậm nét văn hóa Trung - Việt được trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tối 21/9. Ảnh: BTC.

Điểm nhấn là những màn trình diễn ca múa hát mang đậm bản sắc dân tộc mỗi quốc gia, tôn vinh văn hóa truyền thống và đề cao tinh thần hữu nghị Việt - Trung.

Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ của Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình, Học viện Âm nhạc T.Ư Trung Quốc và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất là vở múa Ánh trăng - tác phẩm kinh điển gắn với tên tuổi "chim công làng múa" Dương Lệ Bình.

Ánh trăng ra đời năm 1988. Ban đầu là đoạn độc vũ dài hơn 2 phút, sau đó Dương Lệ Bình liên tục chỉnh sửa, hoàn thiện. Tác phẩm khai thác vẻ đẹp, đường nét và “quy luật vận động” của cơ thể phụ nữ. Ngôn ngữ múa đặc biệt chú trọng bàn tay, ngón tay, cổ tay, vai, cánh tay, eo và thân người.

Ánh trăng sau đó được đưa vào vũ kịch nguyên sinh thái Vân Nam ánh tượng - dự án do Dương Lệ Bình đầu tư, sáng tạo và đóng vai chính.

Người biểu diễn vở múa này tại Nhà hát Hồ Gươm là vũ công trẻ Phổ Nhất Phàm - một trong những truyền nhân của Dương Lệ Bình.

Vở múa Ánh trăng do Phổ Nhất Phàm biểu diễn.

Theo truyền thông Trung Quốc, Phổ Nhất Phàm là học trò của Dương Lệ Bình, đồng thời là vũ công trẻ thuộc đoàn nghệ thuật của "chim công làng múa".

Tên tuổi Phổ Nhất Phàm được chú ý khi cô tham gia vở múa Khổng tước - tác phẩm nổi tiếng nhất của Dương Lệ Bình. Cô nằm trong nhóm các vũ công trẻ được nữ nghệ sĩ lựa chọn cho phiên bản mới của tác phẩm, bên cạnh những cái tên như Tiêu Dung Hạo, Kiều Nguyệt Vũ và một số diễn viên trẻ khác.

Dương Lệ Bình từng cho biết bà chủ động đưa các nghệ sĩ trẻ vào Khổng tước nhằm thực hiện quá trình “truyền thừa”, đưa tác phẩm và ngôn ngữ múa của mình tiếp tục phát triển qua thế hệ mới.

Phổ Nhất Phàm cũng tham gia Vân Nam ánh tượng và một số chương trình nghệ thuật tại Vân Nam. Năm 2024, cô biểu diễn tiết mục Người phụ nữ cao nguyên trong chương trình chào năm mới của Đài truyền hình Vân Nam.

Phổ Nhất Phàm thuộc thế hệ "nữ khổng tước" mới. Dương Lệ Bình chia sẻ không muốn các vũ công trẻ trở thành bản sao của mình. Mỗi học trò cần tìm được nét riêng và phát huy sức sáng tạo cá nhân.

Năm 2025, Phổ Nhất Phàm tham gia một dự án quảng bá của Peace Elite cùng nữ diễn viên Tống Thiến, trong đó cô được giới thiệu là “vũ công trẻ của Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình”. Dương Lệ Bình cũng giới thiệu dự án trên trang cá nhân.