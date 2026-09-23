Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Sáng 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mọi mặt mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ trong nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các ý kiến của Tổng thống Ratu Lalabavalu, đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đồng thời thúc đẩy hợp tác về phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên; nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chuyến thăm rất thành công và hai bên còn có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan, nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Australia đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia tháng 8 vừa qua, nhất là việc hai bên đã xác định rõ các trụ cột động lực quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên đi vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên và đóng góp thực chất cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.