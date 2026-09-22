Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên dự Trung thu ở Bắc Ninh

Dự chương trình còn có ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, cùng sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Tùng Dương, Tuấn Cry, Minh Ngọc, mang đến những màn trình diễn cuốn hút. Đông đảo các em thiếu nhi cũng tham gia chương trình.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình.

Tại chương trình, anh Trần Văn Đăng - Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh cho biết, chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, rèn luyện, được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội phát triển.

Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng phát biểu tại chương trình.

Theo anh Trần Văn Đăng, Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi từ ngày 20/9, thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với tầm vóc mới và những khát vọng mới cho quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Đội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà tặng các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình Trung thu năm nay, ban tổ chức trao 100 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 5.000 suất quà sẽ được trao tới các em thiếu nhi tại 23 xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đằng sau những phần quà Trung thu là mong muốn của Thành Đoàn Bắc Ninh mang đến cho các em một mùa trăng thật sự vui tươi, ấm áp và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và Thành Đoàn Bắc Ninh trao học bổng cho các xã khó khăn.

“Đây là sự cố gắng, nỗ lực của Thành Đoàn Bắc Ninh với mong muốn các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật sự vui tươi, ấm áp, với nhiều trải nghiệm thú vị”, anh Đăng chia sẻ.

Không chỉ chăm lo bằng những món quà, chương trình còn tạo cơ hội để thiếu nhi tiêu biểu được trải nghiệm những không gian đặc biệt.

Lãnh đạo HĐND thành phố Bắc Ninh tặng quà thiếu nhi.

Trước đó, ngày 20/9, 200 đại biểu thanh thiếu nhi tiêu biểu của thành phố đã đến thăm Nhà Quốc hội, được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Với các em, đây là một trải nghiệm ý nghĩa. Theo anh Trần Văn Đăng, hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm, tình cảm và niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà Trung thu tặng các em thiếu nhi.

“Sự quan tâm ấy sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và từng bước trưởng thành để mai này góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, anh Trần Văn Đăng nói.

Gửi lời tới thiếu nhi trong mùa Trung thu đặc biệt, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh nhắn nhủ: “Thành phố Bắc Ninh đang lớn lên từng ngày, và anh mong các em cũng từng ngày lớn lên về tri thức, nhân cách, bản lĩnh và ước mơ”.

Ca sĩ Tùng Dương khuấy động chương trình.

Anh Đăng mong niềm tự hào về quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc sẽ trở thành động lực để mỗi em chăm ngoan hơn, học tập giỏi hơn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; biết yêu thương, sẻ chia; mạnh dạn khám phá, từng bước làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ.

Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn tại chương trình.

“Trên hành trình trưởng thành ấy, tổ chức Đoàn, Đội sẽ luôn nỗ lực đồng hành, tạo môi trường và những điều kiện tốt hơn để các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện”, anh Đăng khẳng định.