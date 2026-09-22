300 phần quà đến với học sinh vùng cao Đà Nẵng dịp Trung thu

Chương trình “Trung thu vùng cao” của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung không chỉ mang đến những phần quà cho các em nhỏ, mà còn góp phần kết nối các lực lượng xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung (VPMT) vừa phối hợp Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu vùng cao” năm 2026 tại điểm trường Chơm, Trường PTNT TH&THCS Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, trao 300 phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, chính quyền xã Hùng Sơn, cán bộ, giáo viên Trường PTNT TH&THCS Hùng Sơn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà Trung thu cho các em nhỏ Hùng Sơn.

Về phía Agribank có ông Đặng Văn Hùng - Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, cùng đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, đoàn viên Công đoàn Agribank miền Trung.

Tại chương trình, ông Trần Văn Lai - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng đã gửi lời chúc Trung thu đến các em thiếu nhi, đồng thời động viên các em chăm ngoan, nỗ lực học tập và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank miền Trung đã trao 300 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh tại điểm trường Chơm.

Ông Đặng Văn Hùng – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà Tết Trung thu cho các em học sinh.

Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đoàn viên Agribank và các mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình.

Qua đó, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, nỗ lực học tập.

Ông Đặng Văn Hùng cho biết chương trình “Trung thu vùng cao” năm 2026 là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng của Agribank miền Trung, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên các đơn vị cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà Trung thu được trao cho các em nhỏ vùng biên giới.

Theo ông Hùng, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đơn vị mong muốn dành nhiều sự quan tâm thiết thực đến thế hệ trẻ tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần tình nguyện, sẻ chia với cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.