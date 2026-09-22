Dấu ấn MSB trong từng thanh âm vượt thời gian

Đồng hành cùng đêm nhạc “Timeless Masterpieces - Những kiệt tác vượt thời gian” tại Nhà hát Hồ Gươm vừa qua, MSB tiếp tục mang đến một điểm chạm nghệ thuật tinh tế, đưa những thanh âm kinh điển từ Bach, Bruch, Godard đến Tchaikovsky hòa nhịp vào đời sống văn hóa đương đại của thủ đô.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội vừa mang đến chương trình hòa nhạc đặc biệt “Timeless Masterpieces - Những kiệt tác vượt thời gian” tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Dưới sự chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng người Italy Damiano Giuranna, cùng sự tham gia của ba nghệ sĩ độc tấu Lương Tố Như (piano), Lê Thư Hương (flute) và Hoàng Hồ Khánh Vân (violin), đêm nhạc đã dẫn dắt công chúng qua một không gian nghệ thuật đỉnh cao…

Hành trình âm nhạc băng qua các thời kỳ

Chương trình là bức tranh âm nhạc đa sắc màu với bốn tác phẩm thuộc các thời kỳ khác nhau: Bản concerto cho piano số 5 cung Fa thứ của Johann Sebastian Bach, Tổ khúc ba tiểu phẩm của Benjamin Godard, Bản concerto cho violin số 1 cung Sol thứ của Max Bruch và Bản giao hưởng số 5 cung Mi thứ của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Sự kết hợp này tạo nên một hành trình xuyên suốt từ thời kỳ Baroque thế kỷ XVIII đến kỷ nguyên Lãng mạn thế kỷ XIX. Nếu Bach gây ấn tượng bởi cấu trúc chặt chẽ, sự đối thoại tinh tế giữa các bè nhạc, thì Godard lại mang đến màu sắc thanh lịch của âm nhạc Pháp. Trong khi đó, Bruch chạm đến cảm xúc người nghe bằng chất trữ tình sâu lắng của violin, và Tchaikovsky khép lại đêm diễn bằng một không gian giao hưởng giàu kịch tính, hoành tráng. Việc đặt các tác phẩm này cạnh nhau không chỉ cho thấy sự chuyển biến của dòng chảy âm nhạc qua các thời kỳ, mà còn minh chứng cho sức sống trường tồn của những giá trị kinh điển.

Bên cạnh các tác phẩm, đêm nhạc còn là cuộc hội ngộ đẹp đẽ của những tài năng âm nhạc từ các nền văn hóa khác nhau. Nhạc trưởng Damiano Giuranna - người sáng lập Dàn nhạc trẻ Thế giới với hơn 25 năm kết nối nghệ sĩ năm châu - tiếp tục mang sứ mệnh dùng âm nhạc làm cầu nối văn hóa đến với khán giả Việt Nam. Sánh bước cùng ông là các nghệ sĩ Việt Nam trưởng thành từ các nền âm nhạc uy tín thế giới như Royal College of Music (Anh), Nhạc viện Boulogne-Billancourt (Pháp) hay Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc (Hungary). Sự giao hòa ấy đã kiến tạo nên một không gian nghệ thuật đương đại giàu sức sống, nơi di sản được tiếp cận từ những lăng kính tươi mới và phóng khoáng hơn.

Khi bảo tồn không chỉ là lưu giữ

Với âm nhạc hàn lâm, việc duy trì sức sống của di sản chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc bảo quản những bản thảo hay tái hiện quá khứ. Thách thức lớn nhất, đồng thời cũng là sứ mệnh ý nghĩa nhất, chính là làm thế nào để đưa những thanh âm ấy chạm đến thế hệ khán giả mới trong đời sống đương đại.

Tại Việt Nam, hành trình đưa nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng rộng rãi đòi hỏi những nguồn lực bền bỉ và sự dấn thân từ cộng đồng cũng như các doanh nghiệp có tầm nhìn văn hóa. Đánh dấu chặng đường 35 năm vươn tầm cùng di sản, MSB kiên định với định hướng chiến lược: không chỉ kiến tạo những giá trị vững bền trong lĩnh vực tài chính - kinh tế, mà còn đóng vai trò là cầu nối đưa tinh hoa văn hóa - nghệ thuật thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Định hướng này được MSB cụ thể hóa thông qua việc liên tục đồng hành cùng các không gian nghệ thuật chất lượng cao, các chương trình hòa nhạc hàn lâm đỉnh cao được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm nói chung và “Timeless Masterpieces” nói riêng. Đối với MSB, nghệ thuật không đứng ngoài đời sống doanh nghiệp, mà là một phần trong cam kết bồi đắp đời sống tinh thần, nuôi dưỡng bản sắc và làm phong phú thêm giá trị sống cho cộng đồng.

Bằng việc chắp cánh cho những tác phẩm kinh điển vang lên trên các sân khấu lớn, MSB mong muốn góp phần tạo nên những “điểm chạm” sâu sắc, nơi âm nhạc hàn lâm vượt qua ranh giới của lịch sử để hiện diện sống động, lan tỏa và tiếp nối dòng chảy di sản trong tâm hồn thế hệ hôm nay và mai sau.