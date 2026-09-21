TPHCM: Cửa hàng kim cương nơi giao dịch, chỗ 'đóng băng'

Hết thời hạn tạm nghỉ, nhiều cửa hàng kim cương ở chợ Bến Thành, TPHCM đã mở cửa trở lại. Trong khi đó, các cửa hàng quanh khu vực chợ An Đông vẫn im lìm.

Hết thời hạn tạm nghỉ, nhiều cửa hàng kim cương ở chợ Bến Thành đã mở cửa trở lại. Trong khi đó, các cửa hàng quanh khu vực chợ An Đông vẫn im lìm.

Một cửa hàng kim cương tại TPHCM.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều cửa hàng kim cương quanh khu vực chợ Bến Thành (phường Sài Gòn) đã mở cửa đón khách trở lại.

Trước đó, từ giữa năm, một số doanh nghiệp kinh doanh kim cương, trang sức ở TPHCM đã tạm đóng cửa hoặc điều chỉnh hoạt động thu mua. Thị trường cũng chịu tác động từ những lùm xùm thông tin liên quan đến nguồn gốc, chất lượng và giấy kiểm định kim cương, khiến nhu cầu bán lại sản phẩm tăng vọt.

Cùng thời gian này, cơ quan chức năng điều tra một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương và khởi tố nhiều bị can.

Sau thời gian dài tạm dừng kinh doanh, cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry (đường Lê Thánh Tôn) đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong suốt thời gian tạm đóng, thương hiệu vẫn duy trì giới thiệu, kinh doanh sản phẩm trên fanpage chính thức.

Cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry (đường Lê Thánh Tôn) đã mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: Thảo Liên.

Đáng chú ý, fanpage của cửa hàng còn đăng bán các sản phẩm được giới thiệu là hàng “cũ người mới ta”. Theo tư vấn, các sản phẩm này được bán lại với ưu đãi khuyến mại 20%.

Tương tự, các cửa hàng trang sức, kim cương Chín Tâm, Thiên Thiên Ngọc trên cùng tuyến đường cũng đã mở cửa hoạt động trở lại. Cách đó không xa, Quế Jewelry cũng đã mở cửa đón khách từ ngày 5/8.

Trước đó, giữa làn sóng nhiều cửa hàng kim hoàn TPHCM đóng cửa, Quế Jewelry ra thông báo tạm nghỉ từ ngày 19/7-3/8 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Ghi nhận sáng 21/9, cửa hàng kim cương Chín Tâm, Thiên Thiên Ngọc trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) đã mở cửa trở lại. Ảnh: Thảo Liên.

Trước đó, CTCP Cashion - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng kim cương, trang sức, đồng hồ và hàng hiệu cùng tên - cũng thông báo hoạt động trở lại sau 2 tháng tạm ngừng kinh doanh để tái cấu trúc.

Cùng với việc mở cửa trở lại, Cashion công bố chính sách thu mua mới, chia khách hàng thành hai nhóm theo thời điểm phát sinh hóa đơn. Địa điểm giao dịch được Cashion thông báo tại tòa nhà Vincom Cộng Hòa, TPHCM, trong khung giờ 10-18h từ thứ 2 đến thứ 7.

Với sản phẩm có hóa đơn trước ngày 19/7, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua hàng. Tuy nhiên, khoản tiền thu mua sẽ được thanh toán thành 5 đợt trong vòng 120 ngày, với tổng giá trị bằng 100% khoản tiền đã được xác nhận trong hồ sơ giao dịch.

Với hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7, Cashion sẽ xem xét thu mua hoặc đổi sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Sau khi kiểm tra, doanh nghiệp thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc trước khi giao dịch.

Trong khi đó, kể từ ngày 15/9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã rút ngắn thời gian thanh toán với khách hàng bán vàng, kim cương, thay vì thanh toán trong vòng 120 ngày, chia thành 5 đợt như trước. Mức điều chỉnh được áp dụng khác nhau tùy từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của PNJ.

Trong bối cảnh nhiều cửa hàng trang sức, kim cương tại TPHCM đã mở cửa trở lại, loạt cửa hàng quanh chợ An Đông (đường An Dương Vương, phường An Đông) như Kim Châu, Kim Lý, Ngọc Tâm vẫn đóng cửa.

Cửa hàng Kim Châu trước đó từng dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 30/7. Nhưng ngay sau đó, thương hiệu thông báo tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới. Kế bên cửa hàng này là thương hiệu Ngọc Châu, đối diện chợ là thương hiệu Kim Khiết cũng chưa mở cửa trở lại.

Sáng 21/9, nhiều cửa hàng trang sức, kim cương tại khu vực chợ An Đông vẫn trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Thảo Liên.

Ghi nhận tại Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, thông báo cửa hàng sẽ hoạt động trở lại sau một tháng kể từ ngày 14/7 hiện không còn trên cửa.

Tương tự, Cao Hùng Diamond (Trần Phú, phường Chợ Quán) hay Ngọc Châu Âu (đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) hiện cũng chưa mở cửa trở lại.