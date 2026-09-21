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Ngày đầu nâng hạng, chứng khoán mất mốc 1.800 điểm

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên đầu tiên ở nhóm thị trường mới nổi thứ cấp nhưng VN-Index lại có một phiên nhiều biến động. Chỉ số có lúc mất hơn 30 điểm trước khi hồi phục một phần, song vẫn đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm, trong khi khối ngoại chuyển sang bán ròng.

Ngày 21/9 đánh dấu cột mốc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, diễn biến trên sàn lại không đi theo kỳ vọng về một phiên khởi sắc.

VN-Index chỉ duy trì sắc xanh trong những phút đầu trước khi áp lực bán lan rộng. Có thời điểm chỉ số giảm hơn 30 điểm, sau đó lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thu hẹp đáng kể mức giảm vào cuối phiên.

Chốt phiên, VN-Index mất 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799 điểm.

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﻿﻿Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Ảnh: Nhật Minh.

Sức ép chủ yếu tập trung tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản. VIC giảm 2,57%, lấy đi gần 10 điểm của VN-Index; VHM giảm 4,08%, VRE giảm 2,94% và VPI giảm 4,29%.

Nhóm ngân hàng diễn biến trái chiều. VPB tăng 3,64%, TCB tăng 2,06%, ACB tăng 2,28% và MBB tăng 1,51%, nhưng SSB giảm 6,85%, LPB giảm 3,96%, STB giảm 1,92% và VCB giảm 1,67%.

Đáng chú ý, SSB chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp bằng mức giảm sàn. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng mạnh trong những phiên cận ngày nâng hạng và thu hút lượng giao dịch lớn.

Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh. SSI giảm 2,34%, VIX mất 2,66%, VCI giảm 2,42% và VND giảm 3,29%. Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng giữ được sắc xanh với BSR tăng 4,47%, trong khi FPT tăng 1,84%.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn ngoại. Sau khi mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên 18/9, nhà đầu tư nước ngoài quay sang bán ròng trong ngày đầu thị trường chính thức được nâng hạng.

Trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng gần 677 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MCH được mua ròng hơn 106 tỷ đồng, VPB khoảng 84 tỷ đồng, CTG gần 55 tỷ đồng và BSR hơn 52 tỷ đồng.

Việt Linh
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