Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng nên làm gì?

TPO - Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thường gây áp lực lên giá vàng khi USD mạnh lên và chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng. Tuy nhiên, giá vàng thế giới có xu hướng tăng trở lại. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên “tất tay” mua hoặc bán vàng chỉ dựa trên động thái của Fed, mà cần phân bổ vốn và quản trị rủi ro.

Vàng chịu tác động kép

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây công bố quyết định tăng lãi suất. Thông thường, đây là thông tin khá bất lợi cho vàng. Tuy nhiên, diễn biến thực tế có phần lạ lùng khi trong những ngày vừa qua, xu hướng tăng giá là chủ đạo. Diễn biến này cho thấy thị trường không phản ứng hoàn toàn theo hướng “Fed tăng lãi suất thì vàng giảm”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Đặng Ngọc Đức - Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính, Trường Đại học Đại Nam - cho rằng, yếu tố quan trọng nằm ở lãi suất thực. Nếu Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % nhưng kỳ vọng lạm phát tăng 0,5%, lãi suất thực có thể giảm. Khi đó, việc tăng lãi suất danh nghĩa chưa đủ tạo áp lực mạnh khiến vàng đi xuống. Ngược lại, nếu Fed tăng lãi suất trong khi kỳ vọng lạm phát giảm mạnh, lãi suất thực tăng sẽ khiến vàng chịu sức ép rõ rệt hơn.

Giá vàng vẫn được dự báo tích cực trong thời gian tới (ảnh: N.Y).

Ở chiều khác, nếu thị trường cho rằng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt do lạm phát dai dẳng, nhưng đồng thời lo ngại việc lãi suất cao có thể khiến kinh tế Mỹ suy yếu hoặc làm gia tăng rủi ro tài chính, dòng tiền có thể tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn. Khi đó, tác động của việc tăng lãi suất đối với vàng có thể bị đảo chiều.

Ông Đức cho hay, đối với Việt Nam, tác động còn phức tạp hơn khi giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng đồng thời từ giá vàng thế giới, tỷ giá USD và chênh lệch giá trên thị trường nội địa. Trong trường hợp Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao, USD có thể tiếp tục hấp dẫn hơn và gây áp lực lên tỷ giá USD. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước phải cân đối đồng thời các mục tiêu về tỷ giá, lạm phát, thanh khoản và tăng trưởng.

"Nếu lãi suất VNĐ phải tăng hoặc duy trì ở mức cao hơn để hỗ trợ tỷ giá và kiểm soát lạm phát, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng, từ đó có thể làm giảm nhu cầu đầu tư vàng. Ngược lại, nếu thị trường gia tăng lo ngại về khả năng Việt Nam đồng mất giá hoặc lạm phát trong nước tăng, nhu cầu nắm giữ vàng để bảo toàn sức mua có thể gia tăng", ông Đức nói.

Không nên “tất tay” với vàng

Câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm là nên mua, bán hay tiếp tục nắm giữ vàng sau quyết định của Fed?

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Quang Huy cho rằng nhà đầu tư không nên dứt khoát lựa chọn giữa “tất tay” mua ngay và đứng ngoài hoàn toàn. Thay vào đó, có thể chia vốn thành nhiều phần và ưu tiên giải ngân khi giá điều chỉnh.

Theo ông Huy, không có một công thức chung cho tất cả nhà đầu tư. Quyết định phù hợp phụ thuộc vào tỷ trọng vàng trong tổng tài sản, nguồn vốn sử dụng và mục tiêu đầu tư của từng người. Một sai lầm phổ biến là nhà đầu tư dành nhiều thời gian tìm kiếm “điểm mua đẹp” nhưng lại không xây dựng nguyên tắc chốt lời hoặc cắt lỗ.

“Bảo toàn vốn luôn phải được ưu tiên trước khi nghĩ đến việc kiếm thêm lợi nhuận”, ông Huy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, PGS, TS. Đặng Ngọc Đức cũng khuyến nghị người dân không nên quyết định giao dịch vàng chỉ dựa trên việc Fed tăng hay giảm lãi suất. Nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời lạm phát, lãi suất thực, diễn biến USD, tỷ giá USD và các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu.

Với thị trường vàng trong nước, việc theo dõi thêm mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng đặc biệt quan trọng. Bởi ngay cả khi giá vàng thế giới điều chỉnh, mức giảm thực tế của vàng trong nước có thể khác đáng kể do biến động tỷ giá và cung - cầu nội địa. Do đó, thay vì đặt cược vào một kịch bản duy nhất sau quyết định của Fed, việc chia nhỏ nguồn vốn, tránh sử dụng nguồn tiền cần thiết cho cuộc sống và xác định trước ngưỡng chốt lời, cắt lỗ có thể giúp nhà đầu tư chủ động hơn trước những biến động khó lường của giá vàng.