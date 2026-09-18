Giá vàng tăng mạnh

TPO - Sáng nay (18/9), giá vàng trong nước tăng mạnh. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên mốc 147 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144 - 147,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn PNJ 144 - 147 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.350 USD/ounce, tăng 45 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,4 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, giá bạc đi ngang so với hôm qua. Bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 18/9 ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp, tỷ giá trung tâm tăng và tiếp tục là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.820 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trước đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ vừa nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75 - 4%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất kể từ tháng 7/2023. Đồng bạc xanh mạnh lên sau quyết định này.