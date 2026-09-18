Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: 'Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống'

Trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, bà Nguyễn Thị Nga xác định kinh doanh phải tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, tạo được nhiều việc làm cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Kiên định với triết lý ấy trong hành trình 50 năm lao động, bà từng bước kiến tạo hệ sinh thái BRG đa ngành với hơn 22.000 người lao động và được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga Chủ tịch Tập đoàn BRG trở lại với những ký ức đầu tiên đưa bà đến con đường kinh doanh.

PV: Trong khoảnh khắc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, điều đầu tiên bà nghĩ đến là gì?

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, xúc động và biết ơn. Có lúc tôi tự hỏi điều đó có thật hay không, bởi trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ đơn giản rằng đã lựa chọn công việc thì phải dành tâm sức để làm thật tốt, làm thật chăm chỉ và kiên định đến cùng để tạo ra giá trị.

Ngay sau niềm vui là ý thức về trách nhiệm. Tôi nghĩ đến hơn 22.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc trong hệ sinh thái BRG; những người bắt đầu ngày làm việc tại sân gôn từ 3 giờ sáng; các bộ phận khách sạn phục vụ khách hàng 24 giờ mỗi ngày; người lao động trên công trường, tại các cơ sở sản xuất, hệ thống bán lẻ và các đơn vị thành viên.

Tôi hiểu rằng trong thành quả được ghi nhận hôm nay có công sức, trí tuệ và sự tận tụy của cả một tập thể. Danh hiệu này trở thành nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục lao động, tạo thêm những giá trị hữu ích cho xã hội và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Quốc hội trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bà Nguyễn Thị Nga tại Buổi lễ

PV: Trước khi kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế đa ngành, đâu là động lực đã đưa bà đến với con đường kinh doanh?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức có truyền thống kinh doanh tại phố cổ Hà Nội. Từ mẹ, tôi sớm hình thành sự nhạy bén với thị trường và tư duy độc lập về tài chính. Cha tôi làm trong lĩnh vực kỹ thuật, luôn đề cao học vấn, tác phong khoa học, sự chỉn chu và trung thực. Tinh thần trách nhiệm, giữ trọn chữ Tín và làm việc đến nơi đến chốn từ gia đình, tôi được kế thừa và đã trở thành kim chỉ nam trong suốt hành trình khởi nghiệp.

Cuối những năm 1980, trong những lần sang Đức thăm chồng đang làm nghiên cứu sinh, tôi có dịp quan sát cuộc sống từ thành phố đến nông thôn tại nước bạn. Khoảng cách về điều kiện sống giữa một quốc gia phát triển và Việt Nam khi ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng đất nước muốn phát triển cần bắt đầu từ nỗ lực của từng cá nhân, từng gia đình. Khi đó, tôi thường tự hỏi mình có thể làm gì để mỗi gia đình được sống tốt hơn? những người ở bên mình có thêm cơ hội phát triển và bản thân có thể đóng góp điều gì cho đất nước?

Tôi đã chọn bước vào kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống như vậy.

PV: Từ câu hỏi ấy, bà đã lựa chọn hướng đi nào để biến những trăn trở thành giá trị cụ thể?

Giai đoạn đầu, tôi đưa hàng hóa, phương tiện và thiết bị từ các nước phát triển về Việt Nam. Sau đó, tôi mong muốn dòng hàng hóa đi theo hai chiều nên từng bước đưa hàng may mặc, thực phẩm và các sản phẩm Việt Nam sang thị trường Bắc Âu.

Qua hoạt động thương mại quốc tế, tôi nhận thấy hàng hóa Việt Nam có thể đi xa khi được sản xuất và tổ chức bài bản. Từ đó, tôi nghĩ đến phát triển sản xuất trong nước, tạo ra những sản phẩm có nhiều người sử dụng và mở thêm việc làm cho người lao động, phải tạo ra những giá trị rộng lớn hơn cho xã hội và đất nước.

Tinh thần đó tiếp tục được thể hiện trong lĩnh vực bán lẻ. Có người từng hỏi vì sao tập đoàn đã phát triển những công trình lớn mà vẫn dành nhiều tâm huyết cho bán lẻ. Bởi đây là lĩnh vực đưa chúng tôi đến gần hơn với đời sống hằng ngày của từng gia đình Việt Nam.

Nhìn hệ thống bán lẻ BRGMart và FujiMart tăng trưởng từ 10.000 lên hơn 36.000 hóa đơn mỗi ngày, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn. Bởi mỗi hóa đơn tăng lên đồng nghĩa với việc có thêm một gia đình Việt Nam được tiếp cận nguồn thực phẩm tươi sạch và an toàn.

Thước đo tôi lựa chọn vẫn luôn nhất quán: sản phẩm phải hữu ích, khách hàng được phục vụ tử tế và người lao động tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đón tiếp đoàn khách quốc tế tại siêu thị FujiMart.

PV: Từ bán lẻ thiết yếu đến khách sạn, sân golf và những dự án hợp tác quốc tế, nguyên tắc nào kết nối các lĩnh vực phát triển của BRG?

Đó là mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển năng lực của đội ngũ Việt Nam.

Trong bán lẻ, chúng tôi phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Trong khách sạn, sân golf và đô thị, chúng tôi hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, đồng thời mở rộng môi trường làm việc và nâng cao trình độ cho nhân sự trong nước.

Tập đoàn BRG hợp tác với các thương hiệu và tập đoàn hàng đầu thế giới như Nicklaus Design, Marriott, Hilton, IHG, Accor… và Tập đoàn Sumitomo – Nhật Bản. Các quan hệ hợp tác này hướng tới việc tiếp nhận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và kỷ luật vận hành từ thế giới.

Các chuyên gia quốc tế làm việc trực tiếp cùng đội ngũ Việt Nam của chúng tôi. Qua quá trình ấy, nhân sự trong nước được đào tạo, thử thách và từng bước đảm nhận những vị trí quan trọng hơn. Giá trị của hợp tác quốc tế nằm ở tri thức và năng lực được giữ lại trong tổ chức, để người Việt Nam tiến tới làm chủ công nghệ, nâng cấp năng lực quản trị và vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Ở chiều ngược lại, chúng tôi xác định trách nhiệm gìn giữ và đưa những giá trị Việt Nam đến với thế giới. Với lịch sử gần 600 năm và hiện đang được trưng bày tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia, Gốm Chu Đậu đã được lựa chọn làm quà tặng ngoại giao trong nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao, trao tặng các nguyên thủ quốc gia như một biểu trưng trang trọng của văn hóa Việt Nam. BRG dành nguồn lực, ứng dụng công nghệ và phát triển đội ngũ để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đưa mỗi sản phẩm Gốm Chu Đậu trở thành món quà mang đậm bản sắc Việt, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đó là triết lý chúng tôi kiên định thực thi: đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam và đưa giá trị Việt Nam ra thế giới.

“Câu hỏi từ những năm tháng đầu tiên vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với tôi: Mình có thể làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn?”

PV: Danh hiệu Anh hùng Lao động đặt ra cho bà trách nhiệm gì trên chặng đường tiếp theo?

Danh hiệu càng cao quý, trách nhiệm cống hiến càng lớn hơn. Tôi đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới như một lời nhắc phải tiếp tục lao động và cống hiến, tạo thêm việc làm, gia tăng đóng góp cho ngân sách, cùng tập thể BRG thực hiện được nhiều giá trị có ích cho xã hội.

Trong từng quyết định phát triển, lợi ích quốc gia cần được đặt lên hàng đầu. Tôi nhận thức rất sâu sắc rằng doanh nghiệp muốn đi đường dài phải gắn sự phát triển của mình với quyền lợi của khách hàng, đời sống của người lao động, trách nhiệm với cộng đồng và những mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rất lớn. Tôi tin các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp bằng những sản phẩm, dịch vụ, công trình có giá trị thực chất.

Câu hỏi từ những năm tháng đầu tiên vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với tôi: Mình có thể làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn?

Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đòi hỏi tôi phải tiếp tục trả lời câu hỏi ấy bằng hành động, kết quả và những đóng góp cụ thể hơn cho đất nước, cho thế hệ mai sau.

Xin trân trọng cảm ơn Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga!