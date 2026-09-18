Giá nhà neo cao, doanh nghiệp 'chăm khách' thế nào?

TPO - Doanh nghiệp bất động sản lựa chọn chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc giãn tiến độ thanh toán để giảm chi phí thực tế cho người mua. Nhiều ngân hàng cũng đang thay đổi cách thiết kế khoản vay nhằm giảm áp lực trả nợ ban đầu.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý II vừa qua thanh khoản thị trường có hơn 100.000 giao dịch thành công, bằng khoảng 71% quý I. Giá căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp đã giảm so với quý đầu năm. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại các thành phố lớn vẫn ở mức cao. Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2, TPHCM khoảng 108 triệu đồng/m2 và Hưng Yên khoảng 69 triệu đồng/m2.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, một trong những nguyên nhân khiến giá nhà neo cao là chi phí đầu vào liên tục tăng, từ tiền thuê, tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tới tài chính, vật liệu và xây dựng. Bộ Xây dựng cho biết trong năm nay giá nhiên liệu và nhiều loại vật liệu xây dựng tăng mạnh, tác động trực tiếp tới chi phí đầu tư công trình.

Giá căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp đã giảm so với quý đầu năm.

Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, dư địa giảm giá bất động sản của doanh nghiệp không nhiều do giá thành bao gồm chi phí về đất đai, bồi thường, xây dựng, nguyên vật liệu, vốn, pháp lý, quản lý, bán hàng và các nghĩa vụ tài chính, đều đang gia tăng.

VARS IRE cho rằng, việc giảm trực tiếp giá niêm yết cũng có thể tác động đến thị trường thứ cấp, giá trị tài sản bảo đảm và tâm lý của khách hàng đã mua trước đó. Vì vậy, doanh nghiệp thường lựa chọn chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc giãn tiến độ thanh toán để giảm chi phí thực tế cho người mua.

Trên thực tế, thị trường bất động sản đang bước sang chu kỳ mới, đứng trước làn sóng nguồn cung mới tăng mạnh trở lại. Theo dữ liệu từ Cushman & Wakefield, trong 2 năm tới, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 28.000 căn hộ mới từ khoảng 80 dự án được bàn giao, người mua nhà ở thực có nhiều cơ hội, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất đang dần ổn định quanh mức hợp lý.

Để hỗ trợ người mua nhà, nhiều ngân hàng đang thay đổi cách thiết kế khoản vay nhằm giảm áp lực trả nợ ban đầu. Chẳng hạn, thay vì trả gốc đều hàng tháng, khách hàng có thể áp dụng phương thức trả gốc theo bậc thang để giãn áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Đây là thời điểm tốt để lựa chọn các bất động sản với giá tốt, chính sách ưu đãi và thanh toán tốt.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - khẳng định, mặt bằng giá bất động sản hiện nay đã ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, thị trường đang chuyển sang giai đoạn chọn lọc hơn, khi giá trị bất động sản phải gắn với giá trị thực thay vì kỳ vọng mua đâu cũng có lãi.

Khi thanh khoản chậm lại, “cuộc chơi” của chủ đầu tư cũng thay đổi. Thay vì giảm mạnh giá niêm yết, doanh nghiệp có xu hướng sử dụng các công cụ hỗ trợ như chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán, ân hạn nợ gốc hoặc các chính sách ưu đãi khác để kích thích nhu cầu.

“Giá bất động sản vẫn có thể tiếp tục phân hóa, thậm chí giảm ở những dự án định giá quá cao, pháp lý chưa hoàn thiện hoặc thanh khoản yếu. Với những sản phẩm có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng, nhu cầu ở thực và chi phí đầu vào đã được xác lập ở mặt bằng mới”, ông Tuấn nói.