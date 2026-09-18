MDP trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tăng cường kết nối với cộng đồng ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Tham dự Lễ kết nạp có TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Thường trực Hiệp hội. Về phía MDP có ông Phan Thanh Sơn, Tổng Giám đốc, cùng các cán bộ, nhân sự của Công ty.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thu Oanh, Trưởng Ban Công tác hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, công bố Quyết định của Hội đồng Hiệp hội về việc kết nạp Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone làm hội viên chính thức. Theo đó, MDP được hưởng đầy đủ các quyền và thực hiện các nghĩa vụ của hội viên chính thức theo Điều lệ Hiệp hội.

Phát biểu tại Lễ kết nạp, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, chúc mừng MDP trở thành thành viên mới của Hiệp hội, đồng thời cho rằng việc MDP tham gia Hiệp hội sẽ tạo thêm cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thanh toán số và FinTech.

Theo TS. Đào Minh Tú, một trong những vai trò quan trọng của Hiệp hội là liên kết, tạo sức mạnh chung giữa các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, công ty FinTech và các đơn vị hoạt động trong những lĩnh vực liên quan. Đây cũng là diễn đàn để các hội viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp trong hoạt động chuyên môn.

“Hiệp hội không chỉ là nơi kết nối các hội viên mà còn là nơi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và tạo sức mạnh chung cho sự phát triển của hệ sinh thái tài chính”, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

TS. Đào Minh Tú kỳ vọng MDP, với hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số và thanh toán số, sẽ trở thành một thành viên tích cực của Hiệp hội, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến thanh toán và FinTech, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển.

Ông Phan Thanh Sơn, Tổng Giám đốc MDP, chia sẻ: “Việc trở thành hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với MDP, mà còn là cơ hội để chúng tôi gắn kết sâu hơn với cộng đồng ngân hàng, lắng nghe thị trường và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển chung của ngành thanh toán Việt Nam.

MDP xác định vai trò của mình là xây dựng và phát triển hạ tầng thanh toán an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của ngân hàng, doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, chủ động hợp tác, chia sẻ năng lực và kinh nghiệm, đồng thời tích cực tham gia các sáng kiến chung cùng Hiệp hội và các hội viên.

Chúng tôi tin rằng sự phát triển của hạ tầng thanh toán không thể được tạo nên bởi một tổ chức đơn lẻ, mà cần sự kết nối, hợp tác và đồng hành của toàn bộ hệ sinh thái. MDP mong muốn cùng Hiệp hội và các hội viên góp phần kiến tạo một hệ sinh thái thanh toán Việt Nam an toàn hơn, thuận tiện hơn và hiện đại hơn.”

MDP được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 89/GP-NHNN ngày 27/11/2025, với bốn nhóm dịch vụ gồm chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử và hỗ trợ thu hộ, chi hộ. Đây là cơ sở để MDP tham gia phát triển và vận hành các cấu phần quan trọng của hạ tầng thanh toán, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Sau khi chính thức ra mắt thị trường ngày 27/3/2026, MDP đang từng bước mở rộng kết nối với các ngân hàng và tổ chức trong hệ sinh thái thanh toán. Đến nay, MDP đã ký hợp đồng kết nối với 23 đơn vị, trong đó 14 đơn vị đã hoàn tất kết nối và phát sinh giao dịch, dự kiến hoàn thành kết nối với toàn bộ các đơn vị đã ký trong năm 2026.

Việc trở thành hội viên VNBA tạo thêm cơ sở để MDP tăng cường trao đổi, hợp tác với cộng đồng ngân hàng; chia sẻ kinh nghiệm về kết nối, vận hành và quản trị hạ tầng thanh toán; đồng thời tham gia các sáng kiến chung về an toàn, an ninh thanh toán, phòng chống gian lận và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.