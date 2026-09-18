Shinhan – Lăng kính kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 18/9/2026, Shinhan Future’s Lab Việt Nam (SFL-V), chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group – SFG) tổ chức Demo Day 2026 với chủ đề “AX Technicolor” tại tòa nhà The Mett, TP.HCM. Dự sự kiện có ông Jin Ok Dong - Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan, ông Võ Minh Tuấn – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2, cùng lãnh đạo Shinhan tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Tới sự kiện còn có đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Fintech Hàn Quốc, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc (KODIT), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng đông đảo đối tác, nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tài chính hai nước, với tổng số khoảng 120 đại biểu tham dự.

Đây cũng là năm đầu tiên Demo Day của hai chương trình thường niên Global Shinhan InnoBoost và Shinhan Global X-Change được tổ chức chung, quy tụ 28 startup công nghệ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng định hướng của Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ tài chính mở rộng phát triển ra thị trường quốc tế, Tập đoàn Tài chính Shinhan tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành tài chính – ngân hàng khi chủ động xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, vừa kết nối nguồn lực nội bộ với startup công nghệ để đồng sáng tạo giải pháp (Open Innovation), vừa hỗ trợ startup quốc tế kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam (Acceleration).

Từ năm 2016 đến nay, Shinhan Future's Lab Việt Nam (SFL-V) – chi nhánh quốc tế đầu tiên của Shinhan Future's Lab đã kiên trì theo đuổi định hướng này, từng bước trở thành cầu nối chiến lược giữa cộng đồng startup Việt Nam, Hàn Quốc và các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam.

Hai chương trình trọng tâm của SFL-V giữ hai vai trò bổ trợ nhau trong hành trình phát triển của startup. Global Shinhan InnoBoost là chương trình Open Innovation, kết nối trực tiếp startup công nghệ với các đơn vị kinh doanh của hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam để cùng triển khai thử nghiệm giải pháp (Proof of Concept – PoC) trên các bài toán thực tế, hướng đến hợp tác dài hạn.

Trong khi đó, Shinhan Global X-Change là chương trình Acceleration, tập trung kết nối kinh doanh hai chiều giữa cộng đồng startup và doanh nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc, hỗ trợ startup tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng hoạt động xuyên biên giới.

Năm 2026, hai chương trình lần đầu tiên cùng tổ chức Demo Day chung, tạo nên một không gian hội tụ cho cả hành trình đổi mới sáng tạo và hành trình mở rộng kinh doanh của startup hai nước, với các hoạt động nổi bật xuyên suốt ngày hội như Startup Showcase, Startup Pitching, Business Matching, cùng các nghi thức ký kết hợp tác chiến lược và chia sẻ thành quả hợp tác giữa startup và doanh nghiệp.

Sự tham dự trực tiếp của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Shinhan, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý và đối tác hai nước, tiếp tục khẳng định định hướng lâu dài của Shinhan: xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở toàn diện – kết nối nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp, trong và ngoài nước – nơi startup Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng, mở rộng quy mô và tạo ra giá trị bền vững.

Đây cũng là nền tảng để Shinhan tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo quốc gia trong những năm tới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Jin Ok Dong chia sẻ: “Khi nói về startup, người ta thường nghĩ ngay đến ‘công nghệ’ và ‘đổi mới sáng tạo’. Nhưng tôi cho rằng bản chất thực sự của một startup nằm ở ‘sự kết nối’ – kết nối con người, kết nối thị trường, và kết nối những khả năng chưa từng tồn tại. Đó chính là giá trị thực sự của startup, và hôm nay cũng là nơi đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc và Việt Nam gặp nhau, nơi startup và tài chính cùng hội tụ. Shinhan sẽ tiếp tục là đối tác vững chắc kết nối Hàn Quốc và Việt Nam.”

Ông Võ Minh Tuấn khẳng định: “Global Shinhan InnoBoost 2026 và Shinhan Global X-Change là nền tảng thiết thực để các startup Việt Nam và Hàn Quốc tiếp cận nhu cầu thực tế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, kết nối với nhà đầu tư và mở rộng hợp tác tại hai thị trường.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 đánh giá cao vai trò của Tập đoàn Tài chính Shinhan và Ngân hàng Shinhan Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc’.

Điểm nhấn tại Demo Day năm nay là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vươn ra toàn cầu” giữa Tập đoàn Tài chính Shinhan và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc (KODIT), cùng phần chia sẻ câu chuyện thành công giữa Finan và Ngân hàng Shinhan, giữa Corecode và Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV).

Từ một dự án PoC kết hợp tính năng quản lý bán hàng với dịch vụ tài chính ngân hàng, Finan – nền tảng hiện phục vụ hơn 800.000 hộ kinh doanh, tiểu thương tại Việt Nam với tổng giá trị giao dịch xử lý lũy kế trên 5 tỷ USD – đã cùng Ngân hàng Shinhan chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang hợp đồng kinh doanh chính thức, xây dựng và ra mắt SHINHAN STORE vào tháng 4/2026, cung cấp đồng thời tính năng quản lý doanh thu, tồn kho, hóa đơn điện tử và dịch vụ tài chính như mở tài khoản, vay vốn.

Trong khi đó, Chứng khoán Shinhan phối hợp cùng Corecode triển khai và ra mắt VINASTALK – nền tảng thông tin và đầu tư chứng khoán miễn phí, ứng dụng AI để tổng hợp và đơn giản hóa thông tin thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư từ cập nhật tin tức, phân tích dữ liệu, khám phá chiến lược đến kết nối cộng đồng và giao dịch. Những câu chuyện này là minh chứng cho việc mô hình Open Innovation của Shinhan không dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm, mà tạo ra giá trị hợp tác kinh doanh dài hạn, đo lường được, cho cả startup và doanh nghiệp.