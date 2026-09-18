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Kinh tế

Lễ ký kết hợp tác chiến lược tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

P.V

Ngày 18/9/2026, tại Hội trường Trần Đại Nghĩa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco), Trường Đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ảnh 1

Đại diện 5 bên thực hiện nghi thức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sự kiện quy tụ 250 đại biểu đến từ 5 đơn vị, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình hợp tác toàn diện, kết nối nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất dược phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng lâm sàng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bên phải) và Ông Nguyễn Khắc Hanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (bên trái) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Bepharco sẽ phối hợp cùng VAST trong ứng dụng, tiếp cận các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học và công nghệ mới; từ đó cùng lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để nghiên cứu tiếp, hoàn thiện công nghệ, tổ chức sản xuất và tiến tới thương mại hóa các sản phẩm hóa dược, đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế. Hai đơn vị y tế là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên sẽ cùng nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế, vật liệu y sinh và công nghệ chẩn đoán vào công tác dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Trường Đại học Quang Trung sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực điện toán lượng tử, an toàn thông tin, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia, giảng viên và sinh viên với VAST.

Ông Trần Đình Văn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhấn mạnh: "Khoa học tạo ra tri thức và công nghệ; Trường đại học đào tạo con người và tham gia nghiên cứu; Doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ, đầu tư, sản xuất và thương mại hóa; Bệnh viện đưa khoa học - công nghệ vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe; Thị trường và người bệnh đánh giá giá trị cuối cùng của sản phẩm." Ông cũng cho biết, ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ cùng xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, xác định những chương trình, đề án ưu tiên và lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể, có khả năng triển khai và tạo ra kết quả trong thực tế.

Về phía Viện Hàn lâm, GS.TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: "Một trong những điều chúng tôi kỳ vọng ở chương trình hợp tác này là từng bước hình thành một chuỗi liên kết tương đối hoàn chỉnh: Viện nghiên cứu tạo ra tri thức và công nghệ; trường đại học đào tạo nhân lực và tham gia nghiên cứu; doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ, đầu tư, sản xuất và thương mại hóa; bệnh viện đưa các giải pháp vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe." Ông cũng nhấn mạnh, các hoạt động nghiên cứu của Viện luôn được định hướng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của các ngành, lĩnh vực và địa phương, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác hoạch định chính sách, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra một mô hình liên kết mới giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất và chăm sóc sức khỏe, hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

P.V
#Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

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