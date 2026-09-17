Giá vàng hôm nay (17/9): Quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 145 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước ngược chiều với thế giới sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… cùng giảm giá vàng miếng SJC về mức 145,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm ngược chiều với thế giới (ảnh: N.Y).

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương, tuy nhiên nhiều thương hiệu vẫn duy trì giá cao hơn vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 143 - 147 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.305 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới giảm sau khi Fed tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023 trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục ở mức cao.

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 9,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, giá đi ngang so với hôm qua. Bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 17/9 ở mức 25.632 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Đây tiếp tục là mức cao nhất từ trước đến nay. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.805 - 26.185 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.