Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

BECAMEX TOKYU giới thiệu hai thương hiệu lớn tại Khu Thương Mại Hikari

P.V

BECAMEX TOKYU chính thức giới thiệu AEON BETA và Kappa Sushi, bổ sung các tiện ích giải trí, ẩm thực mới, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Khu Thương Mại Hikari (phường Bình Dương).

Ngày 16/9/2026, Công ty TNHH BECAMEX TOKYU đã tổ chức Lễ “Hikari Nâng tầm Trải nghiệm với Hai thương hiệu lớn”, đánh dấu sự gia nhập của hai thương hiệu AEON BETA và Kappa Sushi vào Khu thương mại Hikari. Sự xuất hiện của hai đối tác góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Hikari, đồng thời bổ sung thêm các lựa chọn vui chơi, giải trí và ẩm thực cho cư dân tại Thành phố Mới Bình Dương (phường Bình Dương).

107af955-27a7-4635-8d83-19de1ca07651.jpg
Ông Hirata Shuji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU trao hoa chúc mừng cho đại diện AEON BETA và Kappa Sushi.

Rạp chiếu phim AEON BETA Hikari sẽ là cụm rạp chiếu phim đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương. Đây cũng là cụm rạp thứ năm của AEON BETA tại Việt Nam, được phát triển theo ý tưởng chủ đạo “Gather-Ring” - hướng đến không gian để mọi người gặp gỡ và chia sẻ trải nghiệm thông qua điện ảnh.

Cụm rạp gồm 4 phòng chiếu với tổng cộng 476 ghế, dự kiến mang đến đa dạng thể loại phim, từ phim Nhật Bản, Anime đến các tác phẩm Hollywood và nhiều nội dung khác. AEON BETA Hikari dự kiến khai trương vào tháng 12/2026.

Trong khi đó, Kappa Sushi lựa chọn Hikari làm địa điểm đầu tiên tại Việt Nam. Là thương hiệu sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, Kappa Sushi Hikari được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại, với hệ thống quầy bar, bàn ăn và phòng riêng. Nhà hàng có diện tích gần 300m², với sức chứa lên đến hơn 100 khách, phục vụ các món sushi, tempura (món chiên), lẩu Nhật cùng một số trải nghiệm ẩm thực trực tiếp tại nhà hàng như trình diễn chế biến tempura hay biểu diễn cắt cá.

6c63f948-efe9-466c-b6f9-8971dac35c24.jpg
Nhà hàng Kappa Sushi và rạp chiếu phim AEON BETA tại Khu Thương Mại Hikari (phường Bình Dương).

Sự góp mặt của hai thương hiệu mới là một phần trong quá trình hình thành và hoàn thiện TOKYU Garden City, khu đô thị được BECAMEX TOKYU triển khai tại Thành phố Mới Bình Dương từ năm 2012. Sau gần 15 năm, từ những khu nhà ở và không gian sống ban đầu, TOKYU Garden City từng bước hình thành một hệ sinh thái đô thị với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiện ích ngày càng phong phú.

Đại diện BECAMEX TOKYU cho biết, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hệ tiện ích và mạng lưới đối tác, dựa trên kinh nghiệm phát triển đô thị tích lũy tại Nhật Bản, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống thuận tiện, đa dạng và bền vững hơn tại Thành phố Mới Bình Dương.

P.V
#BECAMEX TOKYU #Hikari #AEON BETA #Kappa Sushi #Thành phố Mới Bình Dương #đô thị

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe