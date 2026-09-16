Chứng khoán 'nín thở' trước tin quan trọng

TPO - Nhà đầu tư thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến VN-Index gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 16/9. Trong khi dòng tiền phân hóa mạnh, cổ phiếu Dược phẩm Cửu Long (DCL) bất ngờ tăng kịch biên độ, thanh khoản lên mức cao nhất hơn một năm qua.

VN-Index có thời điểm tăng hơn 3 điểm nhưng càng về cuối phiên càng thu hẹp đà tăng, thậm chí có lúc lùi xuống dưới tham chiếu.

Chốt phiên, chỉ số giảm hơn 1 điểm, xuống 1.810 điểm. Trên HoSE, 194 mã giảm giá, trong khi 116 mã tăng và 67 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 14.845 tỷ đồng.

Sức ép chủ yếu đến từ nhóm tài chính và bất động sản: TCH mất 2,59%, KDH giảm 1,92%. Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm 1,94%, VND giảm 1,36%.

Ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh như ACB tăng 2,26%, MBB tăng 1,5% và TCB tăng 0,78%. Nhóm năng lượng cũng phân hóa, với PLX tăng 2,28%, OIL tăng 3,45%, trong khi GAS giảm 2,19%.

Trong bức tranh giằng co của thị trường, DCL trở thành điểm đáng chú ý khi tăng 6,93%, lên 41.650 đồng/cổ phiếu và không còn dư bán ở mức giá trần.

Thanh khoản DCL cũng tăng đột biến với khoảng 4,2 triệu cổ phiếu được sang tay, cao nhất trong hơn một năm. Sau hai phiên, cổ phiếu này tăng khoảng 10%, với tổng khối lượng giao dịch khoảng 6,5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu SSB đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Một cổ phiếu khác cũng gây chú ý là SSB. Mã này tiếp tục tăng mạnh trong chuỗi phiên gần đây, sau khi được FTSE Russell đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap, cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác, trước thời điểm thị trường Việt Nam dự kiến được nâng hạng vào ngày 21/9.

Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, đạt gần 260 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào SBT, FPT, BSR, MBB và MCH, trong khi bán ra ở VHM, VIC, VIX và một số cổ phiếu khác.

Tâm điểm lớn hơn vẫn là cuộc họp chính sách của Fed. Thị trường đang chờ quyết định dự kiến được công bố vào sáng 17/9 (theo giờ Việt Nam). Khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã được thị trường phản ánh ở mức rất cao, nhưng nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến thông điệp đi kèm về hướng điều hành thời gian tới.

Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sau quyết định này được xem là những biến số có thể ảnh hưởng tới tỷ giá và dòng vốn trên các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.