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Bộ Công Thương bổ nhiệm 35 lãnh đạo cục, vụ

Dương Hưng

TPO - Bộ Công Thương vừa điều động, bổ nhiệm 35 lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc, gồm 7 cấp trưởng và 28 cấp phó. Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện khi bộ máy của Bộ Công Thương được tổ chức lại còn 21 đầu mối.

Theo các quyết định, 7 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cụ thể, ông Lê Triệu Dũng giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; ông Bùi Huy Sơn giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; bà Lê Hoàng Oanh giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử.

Ông Trần Bình Trọng giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Nguyễn Trường Giang giữ chức Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; ông Trần Thanh Tùng giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí.

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Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trao quyết định bổ nhiệm cho các lãnh đạo Cục, vụ của Bộ Công Thương.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm 28 lãnh đạo cấp phó tại 8 đơn vị. Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên có 9 phó vụ trưởng.

Cục Công nghiệp có hai phó cục trưởng. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 3 phó cục trưởng. Cục Năng lượng - Dầu khí có 3 phó cục trưởng. Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số có 4 phó cục trưởng. Cục Thương mại điện tử có hai phó cục trưởng.

Hai Phó Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Vụ Kế hoạch - Tài chính có ba phó vụ trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc kiện toàn nhân sự được triển khai cùng quá trình tổ chức lại bộ máy theo Nghị định 351 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo mô hình mới, Bộ Công Thương được tinh gọn còn 21 đầu mối; tiếp nhận, mở rộng phạm vi quản lý ở một số lĩnh vực như địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đánh giá đây không chỉ là sự điều chỉnh về hành chính mà còn là bước tái cấu trúc ngành Công Thương, trong bối cảnh yêu cầu quản lý về chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và phòng vệ thương mại ngày càng cao.

Dương Hưng
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