Cảnh báo thị trường xuất khẩu nâng chuẩn, nông sản Việt phải thay đổi từ vùng trồng

Từ đầu năm đến ngày 15/9, EU, Trung Quốc và khu vực Trung Đông - châu Phi đã phát đi 254 thông báo về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn hàng hóa.

EU dự kiến hạ mạnh giới hạn dư lượng

Chia sẻ tại họp báo ngày 16/9, ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong 254 thông báo của ba thị trường, có 150 thông báo dự thảo và 104 thông báo đã có hiệu lực.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) phát đi 90 thông báo, gồm 27 dự thảo và 63 quy định đã có hiệu lực. Số thông báo giảm nhẹ so với 92 thông báo cùng kỳ năm trước, nhưng nhiều thay đổi có thể tác động trực tiếp đến nông sản, thực phẩm Việt Nam.

EU đã đưa ra 7 thông báo dự thảo sửa đổi mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhiều nhóm nông sản như cà chua, xoài, ớt, ớt chuông, chè và dưa chuột. Một số hoạt chất dự kiến được hạ xuống mức rất thấp, chỉ từ 0,01-0,05 ppm.

Theo ông Nam, doanh nghiệp và vùng sản xuất cần đặc biệt lưu ý hai hoạt chất profenofos và fenpropathrin, bởi giới hạn dư lượng đang áp dụng tại Việt Nam đối với một số sản phẩm cao hơn nhiều so với mức EU dự kiến đưa ra. Nếu quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không được điều chỉnh kịp thời, các lô hàng có thể gặp rủi ro khi vào thị trường này.

Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam chia sẻ tại họp báo.

EU cũng tiếp tục duy trì biện pháp kiểm soát chính thức đối với 4 sản phẩm có nguồn gốc thực vật của Việt Nam theo Quy định 2019/1793. Cùng với kiểm soát dư lượng, thị trường này đang cập nhật danh mục và yêu cầu quản lý đối với một số sinh vật gây hại, trong đó có sâu đục trái cây có múi, còn gọi là sâu đục trái bưởi.

Dự thảo liên quan dự kiến được công bố trong tháng 10 và có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ khi đăng trên Công báo EU. Quy định này đòi hỏi cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu trái cây phải theo dõi sát để chủ động biện pháp kiểm dịch, kiểm soát sinh vật gây hại ngay tại vùng trồng.

Ở chiều thuận lợi hơn, EU dự kiến bổ sung một số sản phẩm hỗn hợp ổn định, bảo quản lâu và có rủi ro thấp vào danh sách được miễn kiểm tra chính thức tại trạm kiểm soát biên giới. Danh sách gồm một số sản phẩm từ ngũ cốc, khoai tây chiên, rau quả và hạt đã qua chế biến hoặc bảo quản, nước xốt, gia vị và bánh kẹo.

Đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật, EU đang xem xét hạ giới hạn dư lượng hoạt chất diazinon trong mỡ lợn, thịt và nội tạng gia cầm, một số loại sữa; đồng thời điều chỉnh mức dư lượng trong gan, thận của lợn, bò, cừu và dê. Thị trường này cũng rà soát danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ được phép xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm vào EU.

Trung Quốc siết đăng ký, mã số và truy xuất nguồn gốc

Cũng theo lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam, từ đầu năm đến ngày 15/9, Trung Quốc có 34 thông báo SPS, giảm 9 thông báo so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, 31 thông báo đang ở dạng dự thảo và 3 thông báo đã có hiệu lực.

Nổi bật là Nghị định số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), có hiệu lực từ ngày 1/6. Quy định yêu cầu 17 nhóm thực phẩm phải đăng ký theo hình thức được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu khuyến nghị. Phạm vi quản lý cũng được mở rộng đến các cơ sở lưu trữ thực phẩm ở nước ngoài.

Cùng với đó, doanh nghiệp xuất khẩu phải đăng ký và khai báo chính xác mã số khi làm thủ tục thông quan. Việc sử dụng sai mã, mã hết hiệu lực hoặc thông tin trên hồ sơ không thống nhất có thể khiến hàng hóa bị ách lại tại cửa khẩu.

Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát mã đăng ký, mã số, và truy xuất nguồn gốc.

Trung Quốc cũng ban hành danh mục kiểm soát 21 loài và nhóm sinh vật ngoại lai, yêu cầu thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro định kỳ; đồng thời xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát hydrocarbon thơm đa vòng trong toàn bộ quá trình sản xuất ngũ cốc, thịt, thủy sản, sữa và dầu mỡ, đặc biệt ở các khâu gia nhiệt, hun khói, chiên và nướng.

Đáng chú ý, Trung Đông - châu Phi là khu vực phát đi nhiều thông báo nhất, với 130 thông báo, gồm 92 dự thảo và 38 quy định đã có hiệu lực.

Các yêu cầu mới tập trung vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh, kim loại nặng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn Halal và nhãn hàng hóa. Jordan đưa ra tiêu chuẩn đối với gạo, trong đó kiểm soát dư lượng, vi sinh, yêu cầu tiêu chuẩn Halal và nhãn bằng tiếng Arab.

Morocco tăng yêu cầu về vệ sinh và truy xuất nguồn gốc đối với gia vị, thảo mộc. Kenya đưa ra giới hạn đối với đồ uống ngũ cốc, trong đó tổng hàm lượng aflatoxin không vượt quá 10 microgam/kg và không được phát hiện vi khuẩn Salmonella...

Theo ông Ngô Xuân Nam, Văn phòng SPS Việt Nam đang cập nhật hằng ngày các thông báo SPS bằng tiếng Việt, đồng thời gửi cảnh báo sớm đến cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Đầu mối hỏi đáp SPS cũng đã được xây dựng tại 34 tỉnh, thành phố; nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm tự động, tra cứu trực tuyến quy định của thị trường nhập khẩu.