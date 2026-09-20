Nghệ An: Gara sửa xe kiếm bộn tiền sau trận mưa to nhất 41 năm tại Vinh

TPO - Sau trận mưa lịch sử ở Vinh, Nghệ An, hàng loạt ô tô, xe máy bị nước nhấn chìm. Khi nước rút, các xưởng sửa chữa nhanh chóng kín chỗ, thợ phải làm việc liên tục để kiểm tra, vệ sinh và khắc phục phương tiện cho người dân.