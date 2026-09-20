Gara sửa xe kiếm bộn tiền sau trận mưa to nhất 41 năm tại Vinh

TPO - Sau trận mưa lịch sử ở Vinh, Nghệ An, hàng loạt ô tô, xe máy bị nước nhấn chìm. Khi nước rút, các xưởng sửa chữa nhanh chóng kín chỗ, thợ phải làm việc liên tục để kiểm tra, vệ sinh và khắc phục phương tiện cho người dân.
Tại một gara trên đường Lê Nin, hàng loạt xe ô tô được đưa đến trong tình trạng ngập nước, toàn bộ nội thất bị ướt sũng.
Tuỳ tình trạng ngập xe và hư hỏng, thời gian để lau dọn, vệ sinh và sửa xe mất từ một ngày đến vài ngày mới xong. Hệ thống dây điện cũng được thợ kiểm tra và lau chùi cẩn thận, tránh tình trạng ẩm ướt dẫn đến chập cháy.
Những chiếc xe vẫn còn ngập đầy nước trong khoang sàn.