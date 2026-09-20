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Kinh tế

Nghệ An:

Gara sửa xe kiếm bộn tiền sau trận mưa to nhất 41 năm tại Vinh

Ngọc Tú

TPO - Sau trận mưa lịch sử ở Vinh, Nghệ An, hàng loạt ô tô, xe máy bị nước nhấn chìm. Khi nước rút, các xưởng sửa chữa nhanh chóng kín chỗ, thợ phải làm việc liên tục để kiểm tra, vệ sinh và khắc phục phương tiện cho người dân.

Video: Ô tô, xe máy ngập nước la liệt, thợ sửa xe làm không ngơi tay.
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Ngày 20/9, tại nhiều xưởng sửa chữa ô tô trên địa bàn Vinh, Nghệ An﻿, từng dãy phương tiện bị ngập nước xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra.
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Trước đó, trận mưa kỷ lục﻿ “41 năm có 1 lần” trút xuống sáng 19/9 khiến hàng loạt xe ô tô, xe máy bị ngâm trong nước. Một số chủ xe không thể di chuyển đi nơi khác buộc phải dùng gạch, đá để kê xe lên cao.
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Khi nước rút, các phương tiện hư hỏng﻿ buộc phải đưa đến gara để sửa. Nhiều chủ xe ô tô bị ngập không dám nổ máy nên phải thuê xe cẩu đến vận chuyển.
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Tại một gara trên đường Lê Nin, hàng loạt xe ô tô được đưa đến trong tình trạng ngập nước, toàn bộ nội thất bị ướt sũng.
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“Từ chiều qua đến nay, gara tôi đã nhận nhiều xe bị ngập nước để dọn vệ sinh, sửa chữa. Chi phí dọn vệ sinh, sửa từ 2-5 triệu đồng tuỳ tình trạng. Nếu hỏng động cơ thì chi phí nhiều hơn nữa”, anh Chu Văn Tuấn - chủ gara sửa xe - nói.
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Sau khi tiếp nhận xe ngập nước, thợ sẽ kiểm tra tình trạng và máy móc. Nếu chỉ ướt nội thất, thợ sẽ tháo toàn bộ ghế, sàn ra để lau và sấy khô.
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Tuỳ tình trạng ngập xe và hư hỏng, thời gian để lau dọn, vệ sinh và sửa xe mất từ một ngày đến vài ngày mới xong. Hệ thống dây điện cũng được thợ kiểm tra và lau chùi cẩn thận, tránh tình trạng ẩm ướt dẫn đến chập cháy.
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Lượng xe ngập nước nhiều nên dù đang là ngày nghỉ, anh Bùi Văn Tuấn (Chủ Gara ô tô) vẫn phải huy động toàn bộ 8 người thợ đến làm việc. Để sớm hoàn thành, anh Tuấn cũng đích thân hỗ trợ công việc với thợ.
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Những chiếc xe vẫn còn ngập đầy nước trong khoang sàn.
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Anh Đặng Ngọc Lâm - chủ một gara ô tô ở phường Thành Vinh - cho hay, lượng phương tiện đưa đến xưởng tăng mạnh sau khi nước rút. Thợ phải làm liên tục để giải phóng những chiếc đã được tiếp nhận, trong khi bên ngoài vẫn còn nhiều phương tiện chờ xử lý.
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Nội thất, thảm sàn ô tô sau khi vệ sinh, giặt sạch sẽ được sấy khô trước khi lắp vào để trả cho khách.
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Không chỉ ô tô, các điểm sửa xe máy cũng trong tình trạng “quá tải”. Hàng loạt phương tiện hai bánh được đưa đến sau nhiều giờ ngâm trong nước.
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Những chiếc xe máy sẽ được thợ tháo dỡ, vệ sinh, làm khô và kiểm tra hệ thống điện trước khi khởi động lại.
Ngọc Tú
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