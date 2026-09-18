Ngư dân trúng đậm cá chim vàng sau những ngày mưa lớn

TPO - Sau những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết thuận lợi trở lại, nhiều ngư dân Hà Tĩnh tranh thủ vươn khơi đánh bắt gần bờ. Một số tàu trở về với sản lượng khá, trong đó có nhiều cá chim vàng, ghẹ và các loại hải sản có giá trị.

Ngày 17/9, ông Phan Quang Cương - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Hà Tĩnh), cho biết sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều ngư dân trên địa bàn vừa có chuyến biển đạt sản lượng khá, chủ yếu là cá chim vàng.

Theo chính quyền địa phương, tranh thủ sau những ngày nhiều ngày mưa lớn, ngư dân thôn Mỹ Hòa bắt đầu cho tàu ra khơi. Sau nhiều giờ đánh bắt, nhiều tàu đưa về bờ lượng cá chim vàng tương đối lớn.

Trung bình mỗi thuyền đánh bắt được khoảng 50kg cá, một số thuyền đạt hơn 100kg. Cá sau khi đưa vào bờ được thương lái thu mua ngay.

Với giá cá chim vàng hiện khoảng 200.000 đồng/kg, mỗi chuyến biển, ngư dân có thể thu về khoảng 10-20 triệu đồng.

Thuyền ngư dân trúng đậm cá chim vàng.

Ông Cương cho biết, cá chim vàng là loại hải sản có giá trị kinh tế nên những chuyến biển đạt sản lượng khá giúp ngư dân có thêm thu nhập, đồng thời tạo động lực để bà con tiếp tục khai thác trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tại xã Thiên Cầm, những ngày qua nhiều tàu thuyền cũng trúng đậm hải sản. Bà Võ Thị Huyền, một ngư dân địa phương cho biết trong chuyến biển gần đây, gia đình bà đánh bắt được khoảng 40-50kg cá, chủ yếu là cá vây vàng.

“Sau những ngày mưa, khi biển êm hơn, chúng tôi tranh thủ ra khơi. Gần bờ hiện xuất hiện khá nhiều cá và ghẹ”, bà Huyền cho biết.

Cá chim vây vàng được người dân đánh bắt sau những ngày mưa lớn.

Hải sản sau khi đánh bắt được bán ngay tại bờ.

Theo Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua, thời tiết trên biển dần ổn định, số tàu cá tranh thủ ra khơi đánh bắt gần bờ tăng lên.

Mỗi ngày, riêng tại Cảng cá Cửa Nhượng tiếp nhận khoảng 20-30 tàu cập bến. Sản lượng hải sản đưa lên bờ khoảng 1-1,5 tấn/ngày, trong đó có các loại cá, ghẹ và một số hải sản có giá trị kinh tế.

Đơn vị này cho biết hoạt động khai thác chủ yếu diễn ra ở khu vực gần bờ, phù hợp với điều kiện thời tiết sau mưa lớn. Hải sản sau khi tàu cập cảng được tiêu thụ ngay, góp phần duy trì hoạt động khai thác và thu nhập của ngư dân.