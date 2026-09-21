Thấy gì việc mua bán cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản?

TPO - Giao dịch của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản phản ánh hành vi hơn là giá trị cổ phiếu. Do không có xu hướng chung cho toàn ngành, nhà đầu tư nên tham chiếu lịch sử giao dịch của từng doanh nghiệp.

Nhộn nhịp giao dịch

Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) - vừa mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH. Sau giao dịch, ông Kiệt nâng sở hữu từ 623.635 cổ phần (0,05% vốn điều lệ) lên mức 20,6 triệu cổ phần (1,8% vốn điều lệ).

Ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH.

Đáng chú ý, ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền, ông Lý Tuấn Kiệt là con trai ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KDH.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ là hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị NLG.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Qua đó, ông Hiệp nâng sở hữu lên mức hơn 7,8 triệu cổ phần, tương ứng 1,61% vốn điều lệ Nam Long. Còn ông Nguyễn Nam cũng mua 1 triệu cổ phiếu NLG, để tăng sở hữu mức 7,8 triệu cổ phần NLG, tương đương 1,6% vốn tại NLG. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Quang đang sở hữu gần 38,2 triệu cổ phần NLG, tương đương 7,86% vốn tại NLG.

Hồi cuối tháng 8, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu PDR bằng phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Đạt sở hữu hơn 294 triệu cổ phần PDR, tương ứng 29,54% vốn điều lệ. Ước tính, lượng cổ phiếu này có giá trị ít nhất khoảng 233 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) - đã mua 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng khớp lệnh vào cuối tháng 8. Sau giao dịch, ông Liên tăng sở hữu lên hơn 8,7 triệu cổ phần HDC, tương đương 3,8% vốn HDC.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu PDR.

Theo báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ ngành bất động sản nhà ở của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán: TCX), từ đầu năm 2018 đến tháng 9/2026, đã có 737 lần cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký hoặc hoàn tất giao dịch tại 19 doanh nghiệp bất động sản niêm yết.

Tổng giá trị đăng ký mua của các giao dịch giai đoạn này đạt khoảng 16.100 tỷ đồng, trong khi giá trị đăng ký bán là 26.000 tỷ đồng, tính theo giá đóng cửa ngày công bố giao dịch.

Xu hướng ra sao?

Theo TCX, Tập đoàn Nam Long (mã chứng khoán: NLG) là doanh nghiệp có số giao dịch nội bộ nhiều nhất trong danh sách với 132 đợt. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị NLG, Công ty CP Đầu tư Thái Bình và ban điều hành thường xuyên giao dịch cổ phiếu hai chiều.

Trong các lần lãnh đạo NLG đăng ký mua, phần lớn diễn ra sau khi giá cổ phiếu NLG giảm, với mức giảm trung vị 10% trong 20 phiên trước đó. Hai đợt mua lớn của gia đình ông Nguyễn Xuân Quang vào tháng 3/2020 và tháng 10 - 11/2022 lần lượt diễn ra sau khi giá cổ phiếu này giảm 31% và 37 - 59%. Sau các giao dịch này, cổ phiếu NLG đã tăng lại 36 - 87% trong 6 tháng tiếp theo.

Giao dịch của lãnh đạo doanh nghiệp phản ánh hành vi hơn là giá trị cổ phiếu. Ảnh: Internet.

Tại Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, lãnh đạo doanh nghiệp này đã có 11 lần đăng ký mua, với mức tăng trung vị sau 6 tháng đạt hơn 7%, sau 1 năm đạt 28% và sau 2 năm gần 51%.

TCX dẫn chứng, các đợt mua cổ phiếu của lãnh đạo Phát Đạt vào cuối năm 2018, đầu năm 2019 và cuối năm 2022 nhìn chung diễn ra đúng thời điểm. Trong đó, Tổng giám đốc PDR Bùi Quang Anh Vũ mua 20 triệu cổ phiếu gần vùng đáy, sau đó cổ phiếu tăng 56% trong 1 năm. Giao dịch mua của 2 thành viên Hội đồng quản trị Phát Đạt cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 76% và 112% sau 1 năm.

Ở chiều bán, sau 15 lần đăng ký, cổ phiếu này thường giảm mạnh hơn VN-Index sau 1 năm. Đáng chú ý, giao dịch bán 88 triệu cổ phiếu của Chủ tịch PDR vào tháng 9/2025, sau đó cổ phiếu PDR giảm 39% sau 6 tháng và giảm 53% sau 1 năm.

Tại KDH chỉ có 2 lần đăng ký mua, đều của Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 11/2018 và tháng 10/2022, với mức tăng giá lần lượt 12% và 45% sau 1 năm. TCX lưu ý, số lượng giao dịch tại Nhà Khang Điền còn hạn chế, chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận.