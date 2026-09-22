Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh: Nâng tầm thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Ngày 23/9/2026 tới đây, Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh diễn ra tại Hà Nội, mở ra không gian đối thoại chuyên sâu nhằm giải quyết bài toán quản trị và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ công nghệ.

Sự kiện do Viện Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức tại Khách sạn Pullman Hà Nội, với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Diễn đàn quy tụ đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về những thách thức và cơ hội mới trong tiến trình định vị thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với yêu cầu khắt khe về nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu rộng, thương hiệu không còn đơn thuần là dấu hiệu nhận diện. Đây đã trở thành tài sản chiến lược vô hình, thước đo sống còn quyết định vị thế, uy tín và giá trị của doanh nghiệp trên thương trường.

Bên cạnh đó, sự bứt phá của quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang tái định hình lại toàn bộ sân chơi kinh tế. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới tư duy, tích hợp công nghệ vào quản trị và xây dựng chiến lược thương hiệu bài bản để kiến tạo đà phát triển bền vững.

Tại Diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia sẽ tập trung phân tích đa chiều về những trụ cột cốt lõi của chiến lược thương hiệu hiện đại. Các phiên tham luận sẽ đi sâu vào những điểm nghẽn và giải pháp liên quan đến: bảo vệ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại; đánh giá sự chuyển dịch trong hành vi người tiêu dùng; cũng như bài toán ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Sự hội tụ của các góc nhìn chuyên sâu được kỳ vọng sẽ làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa thương hiệu, thị trường, công nghệ và yếu tố con người.

Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh 2026 mang sứ mệnh lan tỏa tư duy quản trị hiện đại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong nỗ lực gia tăng hàm lượng giá trị thương hiệu. Qua đó, không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi mà còn góp phần khẳng định vị thế vững chắc của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.