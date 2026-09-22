Giá vàng thế giới giảm

TPO - Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng 22/9 (giờ Việt Nam) khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, cùng những tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã thúc đẩy đồng USD tăng giá.

Giá vàng giao ngay giảm 0,5%, tương đương với 22,03 USD/ounce, xuống còn 4.355,60 USD/ounce so với ngày hôm qua. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ chốt phiên giảm 0,9%, còn 4.383,90 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, nối dài đà tăng sau khi quyết định tăng lãi suất của Fed giúp đồng bạc xanh tăng hơn 1% trong tuần trước. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

“Chúng ta đang chứng kiến những lo ngại dai dẳng từ phía các nhà đầu tư, khả năng chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục thắt chặt. Điều này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào ngày 18/9. Những yếu tố này đang gây sức ép lên các kim loại quý”, Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng 22/9. Ảnh: Reuters.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 88%.

Vàng vốn được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát truyền thống, nhưng sức hấp dẫn của kim loại quý này suy giảm khi lãi suất ở mức cao, bởi các tài sản sinh lợi trở nên hấp dẫn hơn.

Xung đột Mỹ - Israel với Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh đó, giá vàng hiện đã giảm 17% so với mức đỉnh trong phiên ngày 27/2.

Ngày 20/9, Chủ tịch Fed bang Minneapolis Neel Kashkari cho rằng lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, chứ không chỉ riêng giá dầu.

Các chuyên gia phân tích tại TD Securities nhận định bất kỳ sự suy yếu nào của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn nhiều khả năng chỉ dẫn đến hoạt động bán ra ở mức hạn chế từ các cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA). Theo nhóm phân tích, diễn biến này có thể ngày càng được xem là cơ hội để mua vàng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 65,99 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,3% lên 1.805,83 USD/ounce. Giá palladium cũng tăng 0,4%, lên 1.307,33 USD/ounce.