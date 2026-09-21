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Vì sao giá vàng nhẫn và SJC ngang nhau?

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (21/9), trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu giảm. Hai loại vàng này giao dịch quanh mốc 147 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mốc 147,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn một số thương hiệu lại quay đầu giảm. Theo đó, vàng nhẫn DOJI có giá 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang về ngang nhau. Trước đó, nhiều thương hiệu vàng nhẫn cao hơn vàng miếng từ 1-3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng nhẫn một số thương hiệu ngang giá vàng miếng SJC.

Theo giới kinh doanh vàng, việc giá vàng nhẫn điều chỉnh trong khi vàng miếng SJC đi ngang phản ánh sự khác biệt về nguồn cung, nhu cầu và cách hình thành giá của từng phân khúc.

Vàng nhẫn thường có mức độ bám sát giá vàng thế giới và phản ứng nhanh hơn trước các nhịp điều chỉnh của thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC còn chịu tác động của nguồn cung và mức chênh lệch giá trong nước.

Sau thời gian tăng giá, vàng nhẫn cũng có thể chịu áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư chốt lời, trong khi người mua mới có tâm lý thận trọng do mặt bằng giá đang ở mức cao. Vì vậy, cùng một thời điểm, giá vàng nhẫn có thể giảm còn vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp giữ ổn định.

Hiện tại, giá vàng thế giới niêm yết 4.366 USD/ounce, giảm 21 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 9,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đi ngang suốt 1 tuần qua ở mức 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng mua - bán.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 21/9 ở mức 25.637 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 100 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Ngọc Mai
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