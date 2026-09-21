Cấm bán thuốc lá trong phạm vi 100 mét quanh trường học, cơ sở y tế, có khả thi?

TPO - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đề xuất không bán thuốc lá trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

Quy định rõ để tránh bị lợi dụng

Sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong lần sửa đổi này, dự thảo đưa ra nhiều khái niệm đáng chú ý như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá đặc chế…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay, dự thảo luật bổ sung khái niệm “trưng bày thuốc lá” và “tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng”, qua đó thống nhất cách hiểu và thuận lợi hơn trong việc xác định, xử lý hành vi vi phạm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: QH)

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi các hành vi bị nghiêm cấm theo hướng bổ sung thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác, thiết bị điện tử và các linh kiện rời dùng để lắp ráp thuốc lá điện tử vào phạm vi điều chỉnh.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, dự thảo hiện định nghĩa tương đối chi tiết, một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Trong đó, khái niệm dung dịch thuốc lá điện tử có thể giao thoa với khái niệm thiết bị điện tử trong định nghĩa về thuốc lá nung nóng, từ đó có khả năng dẫn đến khó khăn trong việc phân loại sản phẩm.

Với "thuốc lá đặc chế", Thường trực Ủy ban cho rằng quy định hiện nay chưa thực sự thống nhất với định nghĩa về thuốc lá và có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu xác định đây là một loại hoặc dạng thuốc lá được sản xuất chuyên dùng cho thuốc lá nung nóng và là bộ phận cấu thành hoàn chỉnh của sản phẩm này.

Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi

Đáng chú ý, lần sửa đổi này đã bổ sung quy định về bán thuốc lá theo hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; thực hiện kiểm tra căn cước hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc hộ chiếu đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: QH)

Đặc biệt, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về địa điểm không được bán thuốc lá. Theo đó, việc bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế sẽ không được thực hiện trong phạm vi 100 m, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở.

Thẩm tra nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy, việc quy định phạm vi 100 mét là không khả thi trong điều kiện thực tế; về bản chất của quy định là hướng đến việc hạn chế học sinh tiếp cận với thuốc lá và ảnh hưởng của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định theo hướng không được bán thuốc lá tại khu vực tiếp giáp với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp giám sát xung quanh các cơ sở này.

Tuy nhiên, theo ông Vinh, có ý kiến cho rằng nội dung trên cơ bản giữ như luật hiện hành, chỉ sửa đổi tên các địa điểm thành “cơ sở giáo dục, cơ sở y tế” để bao quát hơn. Do đó, đề nghị giữ như phương án sửa đổi tại dự thảo luật để tránh việc đánh giá làm giảm nhẹ quy định so với hiện hành.