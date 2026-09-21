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Lũ quét làm ngập 25 nhà dân ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn trong đêm 20 và sáng 21/9 gây lũ quét, ngập cục bộ tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng làm khoảng 25 nhà dân cùng một số diện tích cây trồng, ao cá bị ảnh hưởng.

Sáng 21/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Quang Trừng - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng -cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 20 và sáng 21/9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh gây lũ quét và ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn.

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Mưa lớn gây lũ quét, ngập cục bộ tại xã Cát Tiên 3 làm khoảng 25 nhà dân bị ngập.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 25 căn nhà cùng một số công trình phụ của người dân bị ngập. Một số diện tích cây trồng, ao cá và tài sản của người dân cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng.

Ngay khi xảy ra lũ, xã Cát Tiên 3 khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Địa phương huy động 100% lực lượng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và chủ động cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

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Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ.

Theo Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, địa phương nằm ở khu vực hạ lưu, có 2 nhánh suối lớn là Đạ Bo và Đạ Sị nên thường xảy ra lũ quét khi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Khoảng 2h30 sáng 21/9, nước lũ bắt đầu rút. Đến sáng cùng ngày, người dân trở về nhà để khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý một vị trí giao thông bị sạt lở nhẹ.

"Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì lực lượng trực, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, thủy văn, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao và chủ động cảnh báo người dân", Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #lũ quét #ngập lụt #thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng #Cát tiên 3 #mưa lớn #sạt lở

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