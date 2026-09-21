Tăng cường kiểm soát quyền lực, từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin…

Sáng 21/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Sau khi nghe dự thảo báo cáo, ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan liên quan và thành viên đoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận, đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, phạm vi nhiệm vụ rộng và đặc thù.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng, trên 15.000 đảng viên và 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác, sinh hoạt trong Đảng bộ, yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương là rất cao.

Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình; việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nền nếp.

Công tác đánh giá cán bộ có chuyển biến theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và đánh giá định kỳ; một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, bố trí, sử dụng và quy hoạch cán bộ.

Đoàn cũng ghi nhận việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 29 tổ chức đảng và 21 đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách và chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác cán bộ được quan tâm, với nhiều cách làm mới như số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, phần mềm đánh giá và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quan tâm khắc phục một số hạn chế: việc cụ thể hóa một số quy định mới về công tác cán bộ ở một số đơn vị còn chậm; quy hoạch, quản lý cán bộ sau quy hoạch, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ trẻ chưa đồng đều; đánh giá cán bộ ở một số nơi còn nặng về hình thức…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Theo Chủ tịch Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh hơn vai trò hạt nhân chính trị kết nối, điều phối. Đổi mới công tác cán bộ theo hướng xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số.

Đưa việc thực hiện nghị quyết thành các nhiệm vụ “rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ tiêu chí đánh giá”. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin…