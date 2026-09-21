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Xã hội

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Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

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Toàn cảnh Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, việc Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là sự bổ sung kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; đồng thời cũng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kinh nghiệm công tác tại các cơ quan Trung ương, ông Nguyễn Thanh Bình sẽ có những đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự phát triển của Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, hòa nhập thực tiễn công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1975 (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh), là tiến sĩ Kinh tế học.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2013, ông Bình giữ chức Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia).

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Ông Nguyễn Thanh Bình - tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2020, ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2022, ông Bình là Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2025, ông Nguyễn Thanh Bình là Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 9/2026, ông Bình là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngọc Tú
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