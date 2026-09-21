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Tìm thấy thi thể bé gái sau hai ngày mất tích khi tắm sông

Phùng Quang

TPO - Thi thể bé gái 13 tuổi bị đuối nước khi tắm tại khu vực sông Dinh, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa đã được tìm thấy sau hai ngày mất tích.

Ngày 21/9, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân đuối nước tại khu vực cửa biển Đông Hải, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 16h55 ngày 19/9, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ Công an phường Bảo An về việc cháu Nguyễn Đỗ A.T. (SN 2013, trú tại phường Bảo An) bị đuối nước khi tắm tại khu vực sông Dinh, đoạn chảy qua địa bàn phường Bảo An.

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Thi thể bé gái được phát hiện tại bờ biển Đông Hải. Ảnh: CAKH.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 đã lập tức điều động 1 xe tải, 1 ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đặc công nước 5, Đội cứu hộ tình nguyện Nam Khánh Hòa, lực lượng quân sự phường Bảo An và đông đảo người dân địa phương mở rộng phạm vi rà soát dọc tuyến sông.

Đến sáng 21/9, nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể tại khu vực cửa biển Đông Hải, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 đã phối hợp cùng gia đình đến tiếp cận, xác minh và xác nhận đây chính là em Nguyễn Đỗ A.T..

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về lại khu vực gặp nạn ban đầu để làm các thủ tục bàn giao và lo hậu sự.

Phùng Quang
#đuối nước #Khánh Hòa #thi thể #Công an tỉnh Khánh Hòa

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