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Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy ở TPHCM

Văn Quân

TPO - Một ô tô đang lưu thông trên đường Trương Công Định (phường Vũng Tàu) bất ngờ húc văng hai nạn nhân đi xe máy cùng chiều. Sau va chạm, ô tô không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Ngày 21/9, Cơ quan chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ ô tô 4 chỗ hất tung xe máy đang lưu thông trên đường khiến 2 người bị thương.

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Hình ảnh ghi lại ô tô 4 chỗ trước khi va chạm với xe máy (ảnh chụp màn hình).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 20/9, anh H. (20 tuổi) chạy xe máy chở chị T. (27 tuổi) trên đường Trương Công Định, hướng ra đường Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM). Khi xe máy lách ra ngoài để vượt một ô tô đang đỗ ven đường thì bị một ô tô 4 chỗ từ phía sau lao tới đâm trúng.

Cú tông mạnh hất văng anh H. và chị T. về phía trước khiến hai nạn nhân ngã xuống đường. Cả hai bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh gần đó ghi lại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, truy tìm ô tô liên quan để xử lý theo quy định.

Văn Quân
#Tông xe #Ô tô #Vũng Tàu #TPHCM #quảng trường Tam Thắng #Công an #Húc xe

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