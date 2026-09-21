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Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Một ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Vỹ (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, khói đen bao trùm. Lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, cứu 5 người mắc kẹt và đưa đi cấp cứu.

Khoảng 9h ngày 21/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Khói đen ngùn ngụt bốc ra từ hiện trường, bao trùm khu vực xunh quanh. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận, cứu 5 người mắc kẹt và đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà nên hô hoán cứu hỏa. Một số người đã kịp thời chạy ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt.

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Một người dân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Nhận tin báo, công an phường Phú Diễn phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến khoảng 9h25, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 để cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy là cửa hàng cho thuê trang phục.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Ngôi nhà 4 tầng xảy ra hỏa hoạn.
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Ngôi nhà cho thuê trang phục.
Thanh Hà
#Cháy nhà Trần Vỹ #Cảnh sát PCCC #Cứu nạn cứu hộ #Hỏa hoạn Hà Nội #Nguyên nhân cháy

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