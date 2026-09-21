Bí thư Thành ủy TPHCM: Không tự thu hẹp quyền, nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn pháp luật

TPO - Triển khai các chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý: "Không tự thu hẹp quyền của mình, nhưng cũng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật”, đồng thời nhấn mạnh quyền hạn lớn hơn nhất thiết phải đi liền với trách nhiệm lớn hơn.

Sáng 21/9, phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi Luật Phát triển đô thị đã tạo ra khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

Ông Quang cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực quan trọng như tài chính - ngân sách; đất đai, tài nguyên, môi trường; quy hoạch và phát triển đô thị; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục, y tế, nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Ông khẳng định điều quan trọng nhất cần thống nhất là thành phố không ban hành những nghị quyết này chỉ để hoàn thành một yêu cầu về mặt pháp lý, và phải biến những quyền hạn mà Quốc hội đã trao thành cơ chế cụ thể. Từ cơ chế sẽ khơi thông được nguồn lực và từ nguồn lực phải tạo ra những kết quả phát triển thực sự cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, xem xét kỹ một số vấn đề. Trước hết, phải đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng nghị quyết lên hàng đầu, bởi số lượng nghị quyết được thông qua không phải là thước đo quan trọng nhất của kỳ họp.

Một vấn đề quan trọng khác được ông Trần Lưu Quang đặt ra là phải sử dụng đúng và hiệu quả không gian chính sách được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển thành phố.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu cần thay đổi cách nghĩ, cách làm: không chỉ dừng ở câu hỏi quy định cho phép làm gì, mà phải đặt câu hỏi cao hơn là trong phạm vi pháp luật cho phép, có thể làm gì tốt hơn cho sự phát triển của thành phố.

“Không tự thu hẹp quyền của mình, nhưng cũng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh quyền hạn lớn hơn nhất thiết phải đi liền với trách nhiệm lớn hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ ra các nguồn lực quan trọng cần được phát huy qua các chính sách trình kỳ họp lần này: tài chính, ngân sách phải được sử dụng hiệu quả hơn; đất đai phải đưa vào sử dụng đúng mục đích; quy hoạch phải thực sự dẫn dắt phát triển; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đi vào sản xuất, kinh doanh; các chính sách giáo dục, y tế, nguồn nhân lực phải hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân.

Kỳ họp thứ 5 thảo luận, thông qua nhiều chủ trương, chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Ảnh: Ngô Tùng

Về tổ chức thực hiện, ông Trần Lưu Quang đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan không xem việc HĐND thông qua nghị quyết là kết thúc công việc, mà đó mới là bắt đầu: HĐND tạo lập hành lang pháp lý, UBND tổ chức thực hiện, các sở ngành chuyển cơ chế thành công việc, sản phẩm cụ thể, còn xã, phường, đặc khu là nơi chính sách trực tiếp đến với người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị sau kỳ họp, mỗi nghị quyết cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, công việc phải hoàn thành, sản phẩm phải đạt và kết quả cuối cùng.

“Không để nghị quyết đã ban hành nhưng vẫn không rõ ai chịu trách nhiệm. Không để một việc đã rõ thẩm quyền mà vẫn tiếp tục hỏi lẫn nhau, xin ý kiến lòng vòng và càng không thể để quyền đã được giao nhưng người được giao quyền lại không dám sử dụng”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Trần Lưu Quang đề cập là tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Ông đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát đến cùng các chính sách quan trọng được quyết định tại kỳ họp, để nghị quyết “sống trong thực tiễn, chứ không chỉ nằm trong hồ sơ”.

Ông khẳng định quan điểm của thành phố: cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, đúng quy định, công khai, minh bạch, không vụ lợi, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì phải được bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Ngược lại, nếu lợi dụng cơ chế, chính sách để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực thì phải xử lý nghiêm.