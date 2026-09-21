Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an TP Huế

Ngọc Văn

TPO - Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Ngày 21/9, tại Công an TP Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy TP. Huế trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

tan-gd-ca-hue-416.jpg
Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP Huế.
tan-gd-ca-hue.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội....

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu Giám đốc Công an TP. Huế phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an TP Huế, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp cùng tân Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Tân Giám đốc Công an TP Huế cam kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngọc Văn
#Đại tá Nguyễn Đình Dương #Giám đốc Công an TP. Huế #Công an TPHCM #Bộ Công an #Lê Quốc Hùng #công tác cán bộ #điều động bổ nhiệm #Bí thư Đảng ủy Công an TP. Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe