Thủ phủ hoa Hà Nội mất trắng

TPO - Tình trạng ngập úng dài ngày khiến vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà vườn mất trắng diện tích hoa thương phẩm lẫn cây giống khi vụ Tết đang cận kề.