Thủ phủ hoa Hà Nội mất trắng

TPO - Tình trạng ngập úng dài ngày khiến vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà vườn mất trắng diện tích hoa thương phẩm lẫn cây giống khi vụ Tết đang cận kề.
Mưa lũ dâng cao trong ngày 19/9 khiến nhiều cánh đồng hoa, rau màu của người dân bị ngập úng trên diện rộng.
Cùng với các luống hoa, nhiều diện tích ươm cây giống cũng bị ngập sâu. Nước dâng gần kín các bầu ươm khiến lượng lớn cây giống bị thối rễ, hư hỏng hoàn toàn.
Suốt nhiều ngày qua, hàng loạt hộ dân liên tục vận hành máy bơm với hy vọng cứu vãn phần cây trồng còn lại, đồng thời đẩy nhanh việc tiêu thoát nước để đất sớm khô ráo, kịp thời xuống giống cho vụ hoa Tết.
Xuống giống 3,5 sào cúc chuẩn bị cho vụ Tết, anh Long (người dân tại làng hoa Tây Tựu) đành nhìn toàn bộ diện tích hoa màu bị hư hỏng sau đợt ngập úng. Thời điểm nước lũ tràn về, gia đình đã liên tục vận hành máy bơm tiêu úng nhưng lượng nước dâng quá tôi đành chấp nhận nước ngập. Khi nước bắt đầu rút, hàng nghìn gốc cúc bị ngâm nước lâu ngày đã thối rữa, buộc gia đình phải phun thuốc, khử khuẩn và xử lý lại đất để kịp xuống giống đợt mới. "Chỉ sau một ngày ngập úng, gia đình tôi thiệt hại hàng chục triệu đồng", anh Long chia sẻ.