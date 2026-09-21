'Giải cứu' hầm chung cư bị ngập trong nước

TPO - Trận mưa kỷ lục khiến tầng hầm một chung cư ở phường Thành Vinh (Nghệ An) ngập đến trần. Sau hơn 1 ngày tích cực bơm nước, người dân đã “giải cứu” những chiếc xe bị ngập trong nước ra ngoài để sửa chữa.

Đến tối 20/9, sau một ngày nỗ lực bơm hút, nước trong tầng hầm chung cư Green view 2 (phường Thành Vinh, Nghệ An) giảm xuống còn khoảng 50cm. Lúc này, người dân mới có thể lội vào “giải cứu” gần 40 xe máy, xe điện bị ngập bên trong ra ngoài đưa đi sửa chữa.

Sau trận mưa lớn, tầng hầm chung cư Green view 2 ngập sâu gần đến trần.

Được biết, trong trận mưa vào sáng 19/9, nước bên ngoài đường dâng lên cao. Ban quản lý chung cư sử dụng hệ thống chắn cửa để ngăn nước. Tuy nhiên, một chiếc xe bán tải đi với tốc độ nhanh đã tạo sóng nước làm đổ các thanh chắn. Nước sau đó tràn vào tầng hầm như thác đổ. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực để xe bị ngập sâu.

Do nước chảy xiết, nhiều cư dân không dám mạo hiểm xuống hầm để đưa xe ra ngoài. Ban quản lý tòa nhà sau đó đã huy động ba máy bơm công suất lớn để hút nước từ ngày 19/9.

Ban Quản lý sau đó phải sử dụng 3 máy bơm công suất lớn để bơm hút nước ra ngoài.

Khi nước rút xuống còn khoảng 50cm, người dân đã lội vào đưa lần lượt các xe ra ngoài. Thợ sửa xe sau đó có mặt tại khu vực chung cư để hỗ trợ cư dân xử lý, sửa chữa.

"Mưa lớn lúc tôi đi làm nên không thể về để đưa xe ra. Xe bị ngâm nước từ hôm qua đến bây giờ nên bị hỏng. Thợ báo giá hết 1 triệu đồng cho 2 chiếc xe bị ngập nước”, anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi, cư dân chung cư) nói.

Sau một ngày bơm, khi nước rút còn khoảng 50cm, người dân đã lội vào để "giải cứu" xe ra ngoài.

Gần 40 xe máy, xe điện được đưa ra ngoài để sửa chữa.

Không chỉ chung cư Green view 2 bị ngập, sau trận mưa ngày 19/9, nhiều chung cư khác trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) cũng bị nước tràn vào tầng hầm gây ngập, ảnh hưởng đến xe của các cư dân để bên trong.