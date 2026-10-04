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TPHCM sắp bán nhà ở xã hội có vị trí đắc địa, giá tạm tính 30,7 triệu đồng/m2

Duy Quang

TPO - 209 căn hộ dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, TPHCM có mức giá bán tạm tính là 30,7 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì.

Sở Xây dựng TPHCM vừa công khai thông tin dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình với 209 căn hộ. Giá bán tạm tính do chủ đầu tư cung cấp là 30,7 triệu đồng/m2, dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ từ quý IV/2026.

Dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên lô đất thuộc Khu dân cư số 6 của dự án Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước ở phường Hiệp Bình.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 với quy mô 209 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 164 căn diện tích khoảng 69,5 m2 và 45 căn diện tích khoảng 53,5 m2. Công trình được triển khai trên khu đất có tổng diện tích 13.707 m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 5.843 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng đạt 30.770 m2.

Mức giá bán tạm tính do chủ đầu tư cung cấp là 30,7 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đây mới chỉ là mức giá tạm tính. Giá bán chính thức sẽ được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở xã hội tại thời điểm mở bán.

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Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện được bán, cho thuê và giá bán, giá cho thuê được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào sử dụng trong quý III/2027. Người dân thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có nhu cầu đăng ký mua căn hộ có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ban Quản lý dự án Hiệp Bình Phước tại số 7 đường 41, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải đăng tải công khai chi tiết về thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ mở bán cũng như giá bán. Việc công khai thông tin phải thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ.

Ngoài dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức, TPHCM hiện có nhiều dự án nhà ở xã hội đã công bố giá dự kiến. Chẳng hạn, Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 19,8 triệu đồng/m2, Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên 22 triệu đồng/m2, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt 23,2 triệu đồng/m2.

Số liệu của Sở Xây dựng TPHCM cho thấy, tính đến cuối tháng 8/2026, TPHCM đã khởi công 10 dự án với 11.362 căn nhà ở xã hội. Hiện 22 dự án đang xây dựng với gần 19.900 căn, 89 dự án khác với khoảng 97.100 căn đã được chấp thuận chủ đầu tư và đang hoàn tất thủ tục. Trong nửa đầu năm 2027, TPHCM dự kiến khởi công thêm 53 dự án với khoảng 80.500 căn.

Theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, TPHCM được giao phát triển 199.400 căn. Giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM hoàn thành 17.902 căn. Giai đoạn 2026 - 2030 phải phát triển thêm 181.257 căn, trong đó 66.657 căn giai đoạn 2026 - 2027 và 114.600 căn giai đoạn 2028 - 2030.

Hôm 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương là 899.857 căn. Trong đó, Hà Nội là 84.000 căn, TPHCM 181.257 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Huế 10.600 căn, Đà Nẵng 26.279 căn, Cần Thơ 13.250 căn, Đồng Nai 60.054 căn...

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